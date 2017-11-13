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    Havice’de toplu mezar

    Hürriyet Haber
    13.11.2017 - 00:21 | Son Güncelleme:

    Irak ordusunun geçen ay terör örgütü DEAŞ’ten geri aldığı Kerkük’ün batısındaki Havice yakınlarında, yaklaşık 400 cansız bedenin olduğu toplu mezarlar bulundu.

    Kerkük Valisi Rakan Said, toplu mezarların Havice’nin biraz dışında, DEAŞ’ın “infaz bölgesine” dönüştürdüğü bir hava üssünde olduğunu açıkladı. Terör örgütü DEAŞ, Havice’nin güneyindeki Reşad Hava Üssü’nü eğitim kampı olarak kullanıyordu. Öte yandan Irak ordusunun, terör örgütü DEAŞ’ın elindeki son kent olan Rava’yı geri almak için başlatılan operasyon kapsamında ülkenin batısında Suriye sınırına ulaştığı bildirildi. DEAŞ’a karşı operasyonlardan sorumlu Korgeneral Abdulemir Yarullah, yaptığı yazılı açıklamada, askeri birlikler ve yerel aşiret güçlerinin Fırat Nehri’ni geçerek Rummana Nahiyesi’ni DEAŞ’tan geri aldığını ifade etti.

    Etiketler: gazetehaberleri
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