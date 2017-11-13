Havice’de toplu mezar

Kerkük Valisi Rakan Said, toplu mezarların Havice’nin biraz dışında, DEAŞ’ın “infaz bölgesine” dönüştürdüğü bir hava üssünde olduğunu açıkladı. Terör örgütü DEAŞ, Havice’nin güneyindeki Reşad Hava Üssü’nü eğitim kampı olarak kullanıyordu. Öte yandan Irak ordusunun, terör örgütü DEAŞ’ın elindeki son kent olan Rava’yı geri almak için başlatılan operasyon kapsamında ülkenin batısında Suriye sınırına ulaştığı bildirildi. DEAŞ’a karşı operasyonlardan sorumlu Korgeneral Abdulemir Yarullah, yaptığı yazılı açıklamada, askeri birlikler ve yerel aşiret güçlerinin Fırat Nehri’ni geçerek Rummana Nahiyesi’ni DEAŞ’tan geri aldığını ifade etti.