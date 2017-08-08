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    HAVELSAN'dan Katar açılımı

    AA
    08 Ağustos 2017 - 23:19Son Güncelleme : 08 Ağustos 2017 - 23:19

    Hava Elektronik Sanayi (HAVELSAN), Katar'ın başkenti Doha'da ofis açacak

    HAVELSAN Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Akif Nacar, AA muhabirine, Doha'da açılacak ofisin, HAVELSAN ile Katar arasında süregelen dayanışmayı genişletmeyi ve şirketin Doha'da yürüttüğü projeleri takip etmeyi hedeflediğini söyledi.

    Şu an Katarlı yetkililerle HAVELSAN'ın faaliyet alanları kapsamında teknik eğitim, deniz sistemleri gibi birçok konuda görüşmeler yürüttüklerini aktaran Nacar, HAVELSAN'ın Katar ile 2013 yılından beri çok sayıda konuda iş birliği yaptığını belirtti.

    İş birliği alanlarının siber güvenlik, bilgi teknolojileri, komuta kontrol sistemleri, eğitim ve simülasyon teknolojilerini kapsadığını ifade eden Nacar, HAVELSAN'ın, Katar Savunma Bakanlığına uçuş simülasyonu sistem projesini gerçekleştirdiğini ve yakında kullanılmaya başlanacağını dile getirdi.

    Etiketler: katar , türkiye , havelsan , HAVELSAN
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