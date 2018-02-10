Havalimanının ismi açılışta belli olacak

Terminalde 143 körüğün olacağını, 114 uçağın aynı anda köprülere yanaşabileceğini dile getiren Arslan, birinci pistin bittiğini, çizgilerinin çizildiğini aktardı. Arslan, ikinci pistin ilerleyişinin memnuniyet verici olduğunu kaydederek, “Kulemizin de inşaatı tamamen bitti. Şu anda ince işçilikleri yapılıyor. 5 gün sonra seyrü sefer cihazlarının kurulabilmesi adına artık yer teslimi yapılacak. Havalimanında güvenlik hizmeti verecek 3 bin 500 güvenlikçinin güvenlik şirketi marifetiyle başvurularının alımına başlanıyor” dedi. İstanbul Yeni Havalimanı’nın yüzde 80’inin tamamlandığının altını çizen Bakan Arslan, yeni havalimanının ismi ile ilgili olarak, “29 Ekim’de hep beraber ismi öğreneceğiz, ondan önce herhangi bir isim telaffuz edilmesi ve ortaya konulması söz konusu değil” diye konuştu. Anadolu Ajansı da yeni havalimanının son görüntülerini paylaştı.