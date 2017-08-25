Havalimanında rekor

SON İKİ GÜNDE 195 BİN YOLCU

İç ve dış hatlarda son günlerin en büyük rakamına ulaşılması beklenirken transit yolcularda da büyük artış oldu. Kafeteryalar, restoranlarr, uçak köprü alanlarındaki oturma grupları da tamamen doldu. Yolcuların bir kısmı oturacak yer bulamadığı için yerlerde oturmayı tercih etti. Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) yetkilileri, “Uçuş planı yapılan ve bizim havacılıkta ‘slot’ olarak tabir ettiğimiz uçuş sayısı 1540’ın üzerine çıktı. Bu bir rekordur. Bundan önceki rakam 1526´ydı. Yolcu sayımız ise son iki gün ortalaması 195 bin. Bu rakamın da 230-250 bine ulaşmasını bekliyoruz” dedi.



THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabından dün için Türk Hava Yolları’nın iç ve dış hat olarak 1545 sefer yapacağını ve 250 bin kişiyi taşıyacaklarını açıkladı. Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Bilal Ekşi, “Bayram bereketi ile geldi. Cuma 1545 sefer ile çeyrek milyon yolcumuzu misafir ediyoruz” dedi.



8 BİN EK OTOBÜS SEFERİ

Esenler’de bulunan İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda da bayram yoğunluğu dün akşam saatlerinden itibaren başladı. Biletlerin günler öncesinden tükenen ve, 8 bin ek otobüs seferi konulan otogardan çıkışta uzun araç kuyrukları oluştu.







BAYRAMDA MEMLEKETE

Kurban Bayramı’nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyeliler, Kilis Valiliği’nce oluşturulan randevu sistemine kaydını yaptırdıktan sonra İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin nezaretinde, Öncüpınar Sınır Kapısı gümrük sahasına getiriliyor. Randevu sistemine kaydını yaptıran 44 bin 322 Suriyeli’den 18 Ağustos’tan bu yana yaklaşık 28 bini ülkelerine geçiş yaptı. Suriyelilerin ülkelerine dönmesi ve Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden gönderilen insani yardım malzemelerini taşıyan TIR’lar nedeniyle Öncüpınar Sınır Kapısı’nda yaklaşık 3 kilometre araç kuyruğu oluştu.



Suriyeli Selma Neccar, içsavaş nedeniyle 6 yıl önce ayrılmak zorunda kaldığı evine tekrar dönebilmenin sevincini yaşarayarak 60 yaşına kadar aldığı en büyük bayram hediyesi olduğunu ifade etti.



