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Havalimanında bekleyiş: Sistem çöktü

Ceyhun KUBURLU
12.10.2017 - 10:28 | Son Güncelleme:

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün kullandığı POL-NET bilgisayar sistemindeki teknik arıza nedeniyle tüm gümrüklerde giriş-çıkış işlemleri durma noktasına geldi.

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün kullandığı POL-NET bilişim sisteminde, saat 10.00 sıralarında arıza meydana geldi. Arıza nedeniyle tüm gümrük kapılarındaHavalimanında bekleyiş: Sistem çöktü
pasaport kontrol işlemleri durdu.

Gümrük sahalarında da giriş yapmak isteyen çok sayıda araç sürücüsü, veri tabanında meydana gelen arızanın giderilmesini bekliyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından kullanılan POLNET bilgi sisteminde meydana gelen arıza nedeniyle Türkiye genelinde sınır kapılarında olduğu gibi Atatürk Havalimanı’nda da giriş ve çıkış işlemlerinde aksamalar meydana geldi.

Atatürk Havalimanı’nda ise yolcular pasaport kontrol noktalarında beklemek zorunda kaldı.

Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü , POL-NET , Atatürk Havalimanı
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