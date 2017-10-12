Havalimanında bekleyiş: Sistem çöktü

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün kullandığı POL-NET bilişim sisteminde, saat 10.00 sıralarında arıza meydana geldi. Arıza nedeniyle tüm gümrük kapılarında

pasaport kontrol işlemleri durdu.

Gümrük sahalarında da giriş yapmak isteyen çok sayıda araç sürücüsü, veri tabanında meydana gelen arızanın giderilmesini bekliyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından kullanılan POLNET bilgi sisteminde meydana gelen arıza nedeniyle Türkiye genelinde sınır kapılarında olduğu gibi Atatürk Havalimanı’nda da giriş ve çıkış işlemlerinde aksamalar meydana geldi.

Atatürk Havalimanı’nda ise yolcular pasaport kontrol noktalarında beklemek zorunda kaldı.