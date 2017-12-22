‘Havalimanı çalışanı ev arayışına başladı’

23 yılı tamamlayan bir inşaat ve taahhüt şirketi olduklarını belirten Günver, Göktürk’te ise ilk projelerini 2006’da hayata geçirdiklerini dile getirdi. Kemercity adıyla 4 farklı proje geliştirdiklerini söyleyen Günver, ”Göktürk’te 200’e yakın konut inşa ettik. Bunların toplam değeri 250 milyon lira civarında. Son projemiz Kemerville ise Göktürk’ün hemen yanındaki Kemerburgaz’da. Kemerville, şehir merkezine 20 dakika, kent yaşamının tüm olanaklarını sağlayan Göktürk’e ise 5 dakika mesafede, alçak bloklardan oluşan, sakin, konforlu, yeşillik içinde butik bir yaşam şansı sunuyor. Yeni yapılan 3. Havaalanına ise 10 dakika mesafede” dedi.

Yeni projelerinde 40 dubleks daire hayata geçirdiklerini belirten Günver, her daireye 2 araçlık otopark imkânı sunduklarını ve geniş sosyal tesis tasarladıklarını söyledi. 2+1, 3+1 ve 4+1 daire büyüklüklerinin 130 ile 183 metrekare arasında değiştiğini belirten Günver, fiyatların 1 milyon 140 bin lira ile 1 milyon 970 bin lira arasında değiştiğini kaydetti.