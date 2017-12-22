Ara
MENÜ
Ekonomi Haberleri

EKONOMİ

Haberler >Ekonomi>‘Havalimanı çalışanı ev arayışına başladı’

‘Havalimanı çalışanı ev arayışına başladı’

Hürriyet Haber
22.12.2017 - 21:20 | Son Güncelleme:

GÜN İnşaat Genel Müdürü Yüksel Günver, 3. havalimanının Göktürk ve Kemerburgaz bölgesine ilgiyi arttırdığını söyledi. Göktürk ve Kemerburgaz’ın, yıllardır İstanbullular için kent merkezinin kaosundan kaçış  alanı olarak görüldüğünü ve yatay yapılaşmasının yanı sıra yeşil alanıyla da öne çıktığını belirten Günver, “Önümüzdeki yıl ise 3. havalimanının da açılmasıyla bu bölgeye olan talebin daha artacağını düşünüyoruz. Pilotlar, hostesler ve havaalanı çalışanları, havaalanına en yakın gelişmiş bölge olarak Göktürk ve Kemerburgaz’ı araştırmaya başladıklarını, ev arayışına girdiklerini görüyoruz. Ayrıca metronun açılmasıyla da ulaşım çok kolaylaşacak. Havalimanının açılmasıyla birlikte bölgemize olan talep hızla artacak” dedi.

23 yılı tamamlayan bir inşaat ve taahhüt şirketi olduklarını belirten Günver, Göktürk’te ise ilk projelerini 2006’da hayata geçirdiklerini dile getirdi. Kemercity adıyla 4 farklı proje geliştirdiklerini söyleyen Günver, ”Göktürk’te 200’e yakın konut inşa ettik. Bunların toplam değeri 250 milyon lira civarında. Son projemiz Kemerville ise Göktürk’ün hemen yanındaki Kemerburgaz’da. Kemerville, şehir merkezine 20 dakika, kent yaşamının tüm olanaklarını sağlayan Göktürk’e ise 5 dakika mesafede, alçak bloklardan oluşan, sakin, konforlu, yeşillik içinde butik bir yaşam şansı sunuyor. Yeni yapılan 3. Havaalanına ise 10 dakika mesafede” dedi. 

Yeni projelerinde 40 dubleks daire hayata geçirdiklerini belirten Günver, her daireye 2 araçlık otopark imkânı sunduklarını ve geniş sosyal tesis tasarladıklarını söyledi. 2+1, 3+1 ve 4+1 daire büyüklüklerinin 130 ile 183 metrekare arasında değiştiğini belirten Günver,  fiyatların 1 milyon 140 bin lira ile 1 milyon 970 bin lira arasında değiştiğini kaydetti. 

Etiketler: Yüksel Günver , gazetehaberleri
﻿

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı
    Hürriyete Reklam Ver
    Alternate TextAlternate Text
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri