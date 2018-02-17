Havalimanı 44 saat 55 dakikada taşınacak

Ocak, “THY, 31 Ekim saat 02.00’de uçuşlarını kesecek, 12 saat süreyle operasyon yapmadan taşınma sağlanacak. İstanbul gibi son derece yoğun bir trafik üzerinden taşınma olacak. Çok ciddi bir koordinasyon gerekiyor ama herhangi bir sorun olacağını düşünmüyoruz. Güzergahı Basın Ekspres Yolu, Mahmutbey Gişeler üzerinden olacak. Yol güzergahı üzerinde görev yapan belediye, jandarma ile tüm kamu ve kuruluşlar, AKOM’dan koordine edilerek, taşınma yapılacak. Taşınmada gerekirse trafik de kesilebilecek” diye konuştu.

CİHAZLAR HAZIR

İstanbul Havalimanları Muhabirleri Derneği (İHMD) üyelerinin katılımıyla Florya DHMİ Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Ocak, şu değerlendirmeyi yaptı: “Hedef 29 Ekim 2018. O tarihte bu havalimanımız açılacak. Bütün gelişmeler ve çalışmalar da bu konuda herhangi bir öteleme ve aksama olmayacağını açık seçik ortaya koyuyor. Yeni havalimanı seferlerinde kullanılacak modern cihaz ile haberleşme ekipmanları hazır. Yer tesliminden sonra bunların montajı ve kalibrasyon çalışmaları yapılacak. İstanbul Yeni Havalimanı, sadece İstanbul hava sahasını değil, Avrupa hava sahasını da etkileyecek bir proje. Romanya, Bulgaristan ve Orta Avrupa’ya kadar, anlaşma mektuplarıyla bizden kalkan, onlardan kalkıp bize inen, bizden kalkıp onlara inen bütün ülkelerin hava sahalarını birebir etkileyecek bir proje. Bu nedenle arkadaşlarımız İstanbul hava sahasına yönelik olarak kapasite artırımına gittiler.”

EĞİTİMLER TAMAM

Funda Ocak, 100 hava trafik kontrolörünün İstanbul Yeni Havalimanı sahasına yönelik eğitimlerini tamamladıklarını, 25 hava trafik personelinin eğitimlerinin sürdüğünü, diğer meydanlarda çalışan deneyimli 25 kontrolörün de burada görev yapacağını belirterek, şöyle devam etti: “Sistem ve cihazları temin ettik, usul dizaynlarını yaptık, bütün Avrupa hava sahasında etkileşimde olan ülkelerle anlaşma mektuplarını hazırladık. Toplantılarımızı yaptık. ‘Eurocontrol’ raporlarımızı yaptık, personelimizi tefrik ettik. Biz, İstanbul Yeni Havalimanı devreye girdikten sonra bu hava sahasında artık hazırız ve varız. Bunlar hiç dile getirilmedi, hiç kamuoyunda yansıtılmadı. Bu son derece önemli bir konu. DHMİ, sadece İstanbul Yeni Havalimanı projeleriyle, takibiyle, denetimiyle ve kontrolüyle uğraşmadı. Asıl hava sahasıyla ilgili çok yoğun bir alın teri ve akıl teri akıttı. Bu çalışmalarımız hala devam ediyor. İnşallah, temmuz ayına kadar tüm sistem ve cihazların montajı yapıldıktan sonra uçuş kontrolleri yapılacak.”

İstanbul Yeni Havalimanı’na ilk olarak 26 Şubat’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı taşıyan uçağın ineceğine yönelik bazı haberlerle ilgili bir soru üzerine Ocak, bu konuyla ilgili her türlü hazırlıkları yaptıklarını dile getirerek, “Tabii ki, Cumhurbaşkanımızın takdiridir ama biz hazır hale getirdik” dedi.

İKİNCİ PİST 2019’DA TAMAMLANACAK

OCAK, Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yapımı süren ikinci pistin 2019 yılında tamamlanacağını dile getirerek, “Ancak ikinci pistin tamamlanmasıyla ne yazık ki hemen 2 pistte hizmete başlayamıyoruz. Çünkü mevcut pist, 2000 yılından itibaren kullanılıyor. Çatlak ve ondülasyonlar var. İkinci pisti ana pist olarak hizmete almaya müteakip asıl ana pisti de onarıma alacağız. Sabiha Gökçen’de iki pist ile hizmet için hedeflenen tarih 2019’un sonunu bulacak” diye konuştu.