MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet>Gündem>Havalı tüfekle kedi vurdu

    Havalı tüfekle kedi vurdu

    Aziz ÖZEN/İSTANBUL
    08 Ağustos 2017 - 22:16Son Güncelleme : 08 Ağustos 2017 - 22:16

    Maltepe'de, komşusunun ‘Kırçıl’ isimli kedisini havalı tüfekle yaraladığı iddia edilen ‘Raki’ lakaplı ünlü dolandırıcı Ahmet Güney Zobu (78) hakkında dava açıldı.

    Maltepe’de 9 Şubat 2017’de, kuaförün önünde oturan Sevim H.Ö., yanında yatan kedisinin can havliyle bir anda zıplamaya başladığını fark etti. Karşı binaya baktığında, elinde havalı tüfekle Ahmet Güney Zobu’yu gördüğünü söyleyen Sevim H.Ö., Kırçıl’ı veterinere götürdü. Çekilen röntgen filminde, kedinin vücudunda çok sayıda saçma olduğu belirlendi.

    Sevim H.Ö. (63), olayın ardından Küçükyalı Polis Merkezi’ne giderek şikâyetçi oldu. Zobu ise, “Suçlamalar tamamen asılsız ve iftiradır. Ben sürekli evde bulunduğumdan, camdan dışarıyı seyrederim. Ancak hiçbir şekilde havalı tüfekle ateş etmem” diyerek suçlamaları kabul etmedi. Olayla ilgili soruşturmayı yürüten Anadolu Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Zobu hakkında, ‘Sahipli hayvana karşı mala zarar verme’ ve ‘Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması’ suçlarından toplamda 10 aydan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. 

    ‘Hayvanları kasten öldürene 6 yıl hapis’ önerisi‘Hayvanları kasten öldürene 6 yıl hapis’ önerisi

    Etiketler: gazetehaberleri , maltepe , kedi
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri