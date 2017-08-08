Havalı tüfekle kedi vurdu

Maltepe’de 9 Şubat 2017’de, kuaförün önünde oturan Sevim H.Ö., yanında yatan kedisinin can havliyle bir anda zıplamaya başladığını fark etti. Karşı binaya baktığında, elinde havalı tüfekle Ahmet Güney Zobu’yu gördüğünü söyleyen Sevim H.Ö., Kırçıl’ı veterinere götürdü. Çekilen röntgen filminde, kedinin vücudunda çok sayıda saçma olduğu belirlendi.

Sevim H.Ö. (63), olayın ardından Küçükyalı Polis Merkezi’ne giderek şikâyetçi oldu. Zobu ise, “Suçlamalar tamamen asılsız ve iftiradır. Ben sürekli evde bulunduğumdan, camdan dışarıyı seyrederim. Ancak hiçbir şekilde havalı tüfekle ateş etmem” diyerek suçlamaları kabul etmedi. Olayla ilgili soruşturmayı yürüten Anadolu Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Zobu hakkında, ‘Sahipli hayvana karşı mala zarar verme’ ve ‘Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması’ suçlarından toplamda 10 aydan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.