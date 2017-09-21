Havalı eğitim

SOSYAL sorumluluk alanında son yıllarda gençlere yönelen ve eğitime ağırlık veren Limak’ın, üstlendiği sosyal sorumluluk projeleri Türkiye ile de sınırlı değil. 2010 yılında Priştine Uluslararası Adem Jashari Havalimanı’nın özelleştirilmesi ihalesini kazanarak 20 yıl işletme hakkını alan şirketin, buraya yönelik geliştirdiği Limak Havalimanı Hizmetleri Enstitüsü (LimakASI) programı bunlardan biri. Program, iki gençten birinin işsiz olduğu Kosova’da başarılı gençlere kariyer kapılarını açıyor. Boğaziçi Üniversitesi, Priştine Üniversitesi ve dünyanın önde gelen sivil havacılık okullarından Fransa Ulusal Sivil Havacılık Okulu (ENAC) işbirliği ile yürütülen program sonucunda öğrenciler, dünyanın dört bir yanındaki havalimanlarında çeşitli pozisyonlarda çalışabiliyor.

YÜZDE 50 İŞSİZLİK

Avrupa’nın en genç nüfusuna sahip ve gençlerin yüzde 50’sinin işsiz olduğu Kosova’da başlatılan LimakASI programı, başarılı üniversite öğrencilerine iş imkânı sunmayı hedefliyor. Bu yıl dördüncü mezunlarını vermeye hazırlanan programın amacı havacılık sektörünün büyük ihtiyaç duyduğu yetişmiş, en az iki dil bilen insan kaynağını eğitmek. Proje ile üniversite son sınıf öğrencilerinin AB müktesebatına uygun olarak havaalanı hizmetleri ve işletmesi konusunda eğitim almaları sağlanırken, aldıkları eğitimle sadece Priştine Havalimanı’nda değil, Avrupa’nın diğer havalimanlarında da istihdam edilmeleri hedefleniyor.

Her dönem programda başarılı olan öğrencilere, Limak’ın Priştina Uluslararası Adem Jashari Havalimanı işletmesindeki küçük ortağı olan Aeport de Lyon’u (Lyon Havalimanı) ziyaret etme imkanı da sunuluyor. Bu yıl öğrencilerin ziyaretine biz de tanık olduk. Aralarında hayatlarında ilk defa uçağa binen gençlerin olduğu öğrenciler, hem havalimanını inceledi, hem de hangi alanlarda çalışmak istedikleri konusunda daha fazla fikir edinme imkânına kavuştu. Burada programa yönelik sorularımızı yanıtlayan Limak Havalimanı Operasyonlarından Sorumlu Üst Yöneticisi ve Priştine International Airport JSC Yönetim Kurulu Üyesi Haldun Fırat Köktürk, ilk yıl için tanıtım faaliyetleri ağırlıklı olarak yürütülen projeye 300 bin Euro’luk bir bütçe ayrıldığını, devam eden yıllarda ise bütçenin 250 bin Euro’larda tutulduğunu belirtiyor.

70 ÜLKEDE GEÇERLİ SERTİFİKA

Üniversite son sınıf öğrencileri arasından seçilen yetenekli gençlerin, kendi bünyeleri dışında pek çok ülkede de iş fırsatı yakaladıklarına vurgu yapan Köktürk, şunları anlatıyor: “6 aylık program sonunda öğrenciler, 70 ülkede 110 havalimanında geçerli olan bir sertifikaya sahip oluyorlar. Sertifika alanlar arasından bizimle çalışmayı seçenler olduğu gibi, başka ülkelerde de havalimanı hizmetlerinde görev almayı tercih edenler oluyor. İlk yıl 30 öğrenci seçtik, bu rakam ihtiyaçlar doğrultusunda değişiyor. Program kapsamında her dönem, farklı departmanlar için, farklı bölümlerde okuyan öğrencilere kontenjan açılıyor.”

ENERJİSA’DAN GÜNEŞ ENERJİSİ YATIRIMI

ENERJİSA Üretim, Bandırma’daki ilk güneş enerjisi santralinin ardından 3 ayda inşaatını tamamladığı ikinci güneş enerjisi santralini Karabük’te işletmeye aldı. Şirket, Karabük’te devreye aldığı 7 megavatlık güneş enerjisi santraliyle yılda 5 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılayabilecek enerji üretecek. Enerjisa Üretim, güneş enerjisine dayalı üretim gücünü 9 megavata çıkarmış oldu. Avrupa ve diğer dünya devletlerine göre ülkemizin güneş enerjisi potansiyeli ve yıllık güneşlenme süresi oldukça yüksek. Türkiye, konumu itibariyle güneş enerjisi için Avrupa’da İspanya’dan sonra en verimli ülkelerden biri.