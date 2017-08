Havalar soğuk konserler sıcak

1942 doğumlu İspanyol flamenko gitaristi Paco Pena, virtüöz müzisyen ve şarkıcılardan oluşan olağanüstü grubuna en iyi flamenko dansçılarının eşlik ettiği muhteşem gösterisiyle 29 Ocak Cumartesi akşamı İş Sanat’ta.

Pena, Flamenco sin Fronteras - Sınırsız Flamenko adlı yeni gösterisinde flamenko tarihinin gözden kaçan dönemlerinden esinlenerek yeni formlarda ürettiği şarkı ve dansları flamenko repertuarına katıyor. Flamenko tutkunları bu muhteşem gösteriyi kaçıramamalı.



Haftanın diğer önemli konserlerine gelirsek, Yeni Türkü, Bedük ve MFÖ bu hafta sonu müzikseverler ile buluşacak.



MFÖ

Türk pop ve rock müzik tarihinin gelmiş geçmiş en sevilen köklü müzik gruplarından MFÖ, 28 Ocak Cuma gecesi Jolly Joker Balans’da sahne alıyor. Mazhar Fuat Özkan üçlüsü, tüm enerjileri ve en sevilen parçalarıyla saat 22:00’de sahne alıyor. Gecenin bilet fiyatları ise normal 56 TL. VIP 110 TL.



Bedük

Türk müzik piyasasına yepyeni bir soluk getiren ve Türkiye'de dans müziğin kahramanı olarak tanınan Bedük, Cuma günü İstanbul, Cumartesi ise Ankara’da sahne alıyor.

28 Ocak Cuma gecesi yeniden İndigo’da olacak Bedük’ün performansı saat 23:00’de başlayacak. Gecenin bilet fiyatları ise tam:39,50 TL. öğrenci: 28,50 TL.

Bedük, 29 Ocak Cumartesi ise Ankara Three G’de sahne alıyor. Konserin başlama saati 22:30. Bilet fiyatı ise 34 TL.

Suzan Kardeş & Bekriya Band

Balkan şarkılarının gerçek yorumlayıcısı olarak bilinen ve uzun yıllardır devam eden makyaj sanatçılığının yanı sıra albümleriyle 2008 yılından itibaren sahnelerde görmeye başladığımız Suzan Kardeş, 28 Ocak Cuma akşamı Beyoğlu Hayal Kahvesi’nde.

Yeni kurduğu grubu Suzan Kardeş & Bekriya Band ile saat 22:30’da müzikseverlerin karşısına çıkıyor. Etkinliğin bilet fiyatı ise 23,50 TL.



Yaşar Kurt

Gitarıyla ve insanın ruhuna işleyen parçalarıyla büyük bir hayran kitlesine sahip olan Yaşar Kurt, uzun bir aradan sonra 29 Ocak Cumartesi günü Ataşehir Mavi Uçurtma Sahnesi’nde.



Şu anda yurt dışında olan ve kısa bir süreliğine Türkiye'de bulunan sanatçı, bu programdan sonra tekrar yurt dışına çıkacak.

“Ruhum”, “hadi baba gene yap”, “alışamadım”, “korkuyorum anne” ve daha pek çok parçasını seslendireceği konser saat 18:00’de başlıyor. Bilet fiyatı ise 22,50 TL.



Candan Erçetin

Türkiye’nin en başarılı kadın vokallerinden Candan Erçetin, 29 Ocak Cumartesi akşamı İstanbul Kongre Merkezi Harbiye Salonu’nun da sevenlerinin karşısında olacak.

Saat 21:00’de başlayacak konserin bilet fiyatları ise kategorilerine göre 112 TL ve 78 TL.

Yeni Türkü

Dinleyenleri anılarda yolculuğa çıkaran, kendine has müzikleri, yıllar geçtikçe eskimeyen, hatta şarap misali yıllar geçtikçe güzelleşen Yeni Türkü, 29 Ocak Cumartesi gecesi Balans Cadde’de sevenleriyle buluşacak.

Saat 22:00’de başlayacak gecenin bilet fiyatı ise 34,50 TL.

İndigo Mini Festival II

29 Ocak Cumartesi gecesi İndigo’nun düzenlediği ikinci mini festivalde, Dilemn, Pro 7, Tom Deluxx ve Gosseflesh gibi Fransa’nın en çok sevilen dört Dj’inin aralıklarla aynı sahneyi paylaşacaklar. Festivale ev sahipliği yapacak lokal Djler ise, Semih Akay, Emrah Bala, Dirty Ball, Module, Digiwall, Emrah Yalçın şeklinde sıralanıyor.

Saat 21:00’de başlayacak eğlenceye giriş fiyatları ise tam 25 TL. öğrenci 15 TL.

Ayhan Sicimoğlu and Latin All Stars

Devamlı olarak yenilenen hareketli repertuvarıyla latin müzik ve dans severlerin beğeniyle izlediği Ayhan Sicimoğlu and Latin All Stars, 29 Ocak Cumartesi akşamı Ghetto sahnesinde.



Programda latin müziğinin sevilen parçalarının yorumlanmasına ek olarak, bestesi ve sözleri Ayhan Sicimoğlu’na ait olan Türkçe latin parçalar da yer alıyor.

Saat 22:30’da başlayacak eğlencenin bilet fiyatları ise tam: 39,50 TL. öğrenci: 34,50 TL. Yemekli: 89 TL.