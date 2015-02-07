Havalar nasıl olacak, kar ne zaman yağacak meteoroloji açıkladı

Yurdumuz yarın (pazar) Orta Akdeniz üzerinden gelecek olan alçak basınç merkezi ve yağışlı havanın, buna ilave olarak ise pazartesi günü Balkanlar üzerinden gelecek olan soğuk havanın etkisi altına gireceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının önümüzdeki hafta boyunca hissedilir derecede azalarak mevsim normalleri civarına Marmara ve Ege bölgeleri ile Batı Akdeniz'de normallerinin altına kadar düşeceğinin tahmin edildiğini bildirdi.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Meteorolojiye göre pazar, pazartesi, salı ve çarşamba günleri ülke genelinin tamamına yakını yağışlı geçecek. Perşembe günü kuzey ve doğu bölgelerde etkili olacak yağışlar etkisini azaltacak ancak soğuk hava etkili olmaya devam edecek. Yağışların genellikle karla karışık yağmur ve kar, Doğu Karadeniz kıyıları ve Akdeniz kıyı kesimleri ile Güneydoğu Anadolu bölgesinde yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor.

Yağışların pazar ve pazartesi günleri Doğu Anadolu bölgesinin kuzey ve doğusunda yoğun kar, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu bölgesi ile Antalya'nın doğu ilçelerinde kuvvetli sağanak şeklinde olması bekleniyor.

ULUDAĞ'DA TATİLCİ YOĞUNLUĞU

Uludağ'da tatilci yoğunluğu - Kent merkezinden Uludağ'a normal koşullarda 40-45 dakika süren karayoluyla ulaşım, yoğunluk nedeniyle yaklaşık 2 saat sürüyor (Fotoğraflı) BURSA (AA) - Kayak ve kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da, ilk ve orta dereceli okullarda yarıyıl tatilinin bitmesine bir gün kala tatilci yoğunluğu yaşanıyor. Kent merkezi ile Uludağ arasındaki karayolunda, özellikle günübirlik tatilcilerin araçları ve tur otobüsleri nedeniyle uzun kuyruklar oluştu. Hafta sonunu fırsat bilerek Uludağ'a gelen vatandaşlar, adeta İstanbul trafiğini aratmayan görüntülerle karşılaştı. Normal koşullarda 40-45 dakika olan kent merkezinden "oteller bölgesi"ne karayoluyla ulaşım yaklaşık 2 saat sürüyor. Zorlu bir yolculuğun ardından "oteller bölgesi"ne çıkan tatilciler, telesiyeje binip kayak yapıyor. Meteoroloji verilerine göre, Uludağ'da kar kalınlığı 1 metre 45 santimetre, hava sıcaklığı ise sıfır derece ölçüldü. Bölgede kar yağışının yarın akşam başlayıp 4-5 gün sürmesi bekleniyor. Muhabir: Miraç KayaYayınlayan: Sedat Gök 11:50 07/02/15 "

PAZARTESİ:

Çanakkale, Balıkesir ve Bursa'da yağmur şeklinde başlayacak yağışların yoğun kar yağışı şeklinde devam edeceği, kıyı Ege'de kuvvetli sağanak yağmur görüleceği tahmin ediliyor.

SALI:

Kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışının İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Eskişehir, Kütahya, Afyon, Uşak, Manisa, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Karabük ve Isparta çevrelerinde etkili olması tahmin ediliyor. Doğu Akdeniz ile Antalya'nın doğu ilçelerinde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.

Rüzgarın pazartesi günü Akdeniz ile Doğu bölgelerimizde günbatısı ve lodosdan, Marmara ve Kuzey Ege'de yıldız ve poyrazdan kuvvetlenerek fırtına şeklinde eseceği, salı günü şiddetini Marmara, Batı Karadeniz ve Ege'de daha da artıracağı ve saatteki hızının 80- 110 kilometreye kadar ulaşağı tahmin ediliyor.

KAR PAZARTESİ AKŞAMDAN İTİBAREN İSTANBUL'DA

İstanbul'da pazartesi günü yağmur şeklinde başlayacak yağışın akşam saatlerine doğru önce karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde kar, ardından gece saatlerinde il genelinde kara dönüşeceği, kuzey yönlerden esecek kuvvetli fırtınayla birlikte salı ve çarşamba günleri kuvvetli kar yağışlarının meydana gelmesi bekleniyor. Yağışın perşembe gününden itibaren etkisini azaltarak karla karışık yağmur şekline dönüşeceği tahmin ediliyor.

İZMİR'E DE PAZARTESİ AKŞAM KAR GELİYOR

İzmir'de ie pazar günü yağmur şeklinde başlayacak yağışların pazartesi günü akşam saatlerinden itibaren yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur şeklinde meydana geleceği ve salı günü iç kesimlerinde kuvvetli olmak üzere kar yağışlı geçeceği ve çarşamba günü yağışın kesilmesi bekleniyor. / Rıza GERENİZ- DHA