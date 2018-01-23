Havala baskını

Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Zeytinburnu Yeşiltepe Mahallesi’deki bir işyerinde göçmen kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Araştırmalarda, kontörlü telefon merkezi olarak görülen adreste, göçmen kaçakçılığıyla ilgili para transferi yapıldığı belirlendi. Elde edilen tespitler üzerine operasyon kararı alındı.

Polisin baskın düzenledi adreste A.A. ve 3 Afganistan uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

Aramalarda ise Arapça yazılı çok sayıda ajanda, 245 bin lira ve 2 bin 645 dolar ve bir para sayma makinesi ele geçirildi. Ayrıca çeşitli numaraların yazılı olduğu kaşeler ve üzerinde rakam yazılı bir kart bulundu. Ele geçirilen kartın “Havala” yönteminde kullanılan şifre olduğu belirlendi.

HAVALA YÖNTEMİ

Havala, göçmen kaçakçıları son zamanlarda sık kullandıkları bir yöntem. Ülkesinden Avrupa’ya gitmek isteyen kaçak göçmenler, şebekelere verecekleri para konusunda anlaşıyor. Ancak bu para şebeke elemanına verilmiyor. Yada göçmenler yanlarında bulundurmuyor. Para, şebekeyle ortak çalışan bir döviz bürosuna yatırılıyor. Döviz bürosunda çalışanlar, Avrupa’ya gitme hayalı kuran kişiye şifre veriyor. Kaçak göçmenler Avrupa’ya vardıklarında bu şifreleri, kendilerini bekleyen şebeke üyelerine teslim ediyor. Şebeke üyesi şifrelerle, döviz bürosundan paraları alabiliyor.

AJANDALARIN SIRRI ÇÖZÜLDÜ

Polis ekipleri Arapça yazıların bulunduğu ajandaların sırını da çözdü. İddiaya göre, çete üyeleri, özellikle, Suriye, Afganistan ve Bangladeş’ten gelen göçmenlerin Türkiye’ye giriş tarihini ve çıkışlarını not alıyordu. Kaçakların ödemeleri de notta yer alırken, para karşılığı şifreler de bu ajandalarda tutuluyordu.