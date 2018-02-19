Havadan yeni Taksim

Yapılıp yapılmamasıyla ilgili 49 yıllık tartışmaların ardından 19 Ocak 2017 tarihinde İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıkları Koruma Kurulu'nda görüşülüp onaylanan Taksim Camisi ana kubbesine kavuşuyor. Ana kubbenin demir iskeletinin son durumu havadan çekilen görüntülerle ortaya çıktı. Görüntülerde Taksim Meydanı'nda cami siluetinin tamamen belirgin olduğu görüldü.
Taksim Camisi'nin zemin üstü bina yüksekliği 20.70 metre, kubbe yüksekliği 9.6 metre, toplam mahya yüksekliği ise 30.3 metre olacak. Bu yüksekliğin Taksim’deki diğer dini mabetlerin yüksekliği dikkate alınarak projelendirildiği öğrenildi.