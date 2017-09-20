Havadan böyle görüntülendi: İşte ilginç detaylar

30 bin kinin çalıştığı havalimanında ilk fazı oluşturan terminal binasının görüntüsü de ortaya çıkmaya başladı. Havadan böyle görüntülenen terminal binasının

yanı sıra, pist, otopark ve bağlantı yollarında da çalışmalar sürüyor.

Yüzbinlerce çalışanın 3’üncü havalimanın bulunduğu bölgeye taşınması bekleniyor.

76.5 milyon metrekare alanın 1.4 milyon metrekaresi ilk fazı oluşturuyor. Bugün itibariyle 30 bin çalışana ulaşılan havalimanının etrafında da konut projeleri göze çarpıyor.







Facebook Ülke Direktörü Derya Matraş “Gençler telefonsuz yaşamaktansa küçük parmaklarını kaybetmeyi tercih ediyor.”