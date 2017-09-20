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Havadan böyle görüntülendi: İşte ilginç detaylar

Ceyhun KUBURLU
20.09.2017 - 11:02 | Son Güncelleme: 20.09.2017 - 11:39

29 Ekim 2018’de açılması planlanan İstanbul Yeni Havalimanı’nı inşaat alanında çalışmalar son sürat devam ediyor.

30 bin kinin çalıştığı havalimanında ilk fazı oluşturan terminal binasının görüntüsü de ortaya çıkmaya başladı. Havadan böyle görüntülenen terminal binasınınHavadan böyle görüntülendi: İşte ilginç detaylar
yanı sıra, pist, otopark ve bağlantı yollarında da çalışmalar sürüyor.

 

Havadan böyle görüntülendi: İşte ilginç detaylar

Yüzbinlerce çalışanın 3’üncü havalimanın bulunduğu bölgeye taşınması bekleniyor.

Havadan böyle görüntülendi: İşte ilginç detaylar

76.5 milyon metrekare alanın 1.4 milyon metrekaresi ilk fazı oluşturuyor. Bugün itibariyle 30 bin çalışana ulaşılan havalimanının etrafında da konut projeleri göze çarpıyor. 
Havadan böyle görüntülendi: İşte ilginç detaylar

 

Facebook Ülke Direktörü Derya Matraş “Gençler telefonsuz yaşamaktansa küçük parmaklarını kaybetmeyi tercih ediyor.”

Etiketler: İstanbul Yeni Havalimanı , havalimanı , yeni yapılar
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