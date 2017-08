Havada, karada ve ‘Denizde Caz’

İstanbul Caz Festivali biteli epey oluyor. Mabedimiz Nardis bir aylık tatilde, yavruvatan Mitanni rölantide. Bir tatlı huzur almak için gittiğimiz Bozcaada Caz Festivali güzel anlar ve anılarla bitti. Eylülde Bodrum’daki Caz Kampı ve Bodrum Caz Festivali tatlı tatlı göz kırpmakta. “Tamam ama bu arada ne yapalım, caz dinlemeyelim de daş mı yiyelim” diyen İstanbul’un nöbetçi cazseverlerinin imdadına ise yine sağ olsun, NUDC yetişti ve ‘Denizde Caz’ konserlerinin müjdesini verdi. Bu yıl dördüncüsü yapılan ‘Denizde Caz’ konserleri her yıl olduğu gibi The Primetime Cruise ev sahipliğinde, memleketin birbirinden iyi caz müzisyenleri sahnesinde yer veriyor. 2017 Ağustos ve Eylül ayları boyunca gerçekleşecek konserler 11 Ağustos’ta (bu akşam) Ayşe Gencer Trio (Serkan Özyılmaz-klavye, Volkan Hürsever-kontrbas)&İmer Demirer ile başlıyor. Eğer bu yazıyı sıkılmadan okuyorsanız zaten Ayşe Gencer ve İmer Demirer’in kimler olduklarını anlatmaya pek bir lüzum kalmıyor. Yine de ufacık bahsetmek gerekirse; Ayşe Gencer, birebir benzediği diva Ayten Alpman’ın ve sahnede zarafeti ve enerjisiyle halen göz kamaştıran İlham Gencer’in kızı. Haliyle, doğduğundan beri cazın içinde ve caz müzisyenlerinin arasında büyürken onlarla bir arada olmaktan bir okul gibi deneyim kazanmış. Doğuştan gelen avantajını yeteneği, azmi ve kendisini tanıyanların gayet iyi bildiği tevazuyla birleştiren Gencer yaklaşık yedi yaşındayken ‘Fly Me To The Moon’u ezbere söyleyerek başladığı caz yolculuğunda her şeyin zamanını beklediğine inandığı için de şimdiye dek sadece ‘But Beatiful’u kaydetmiş olsa da kaç albümlük kaç standart var dilinde kim bilir...



FONDA İSTANBUL, KULAKTA İYİ MÜZİK

Güçlü bir aşk ve müzik enerjisiyle bağlı olduğu eşi İmer Demirer ise ismini desturla anmamız gereken dünyaca saygın bir üstat. 12 yaşında trompetle tanışan ve 10 yıl süren klasik eğitimin ardından İstanbul Konservatuvarı’ndan mezun olan Demirer, uluslararası festivallerde Wynton Marsalis, Butch Morris ve Herbie Hancock gibi isimlere şapka çıkarttırmış olmasına karşın o da kişisel kayıt işlerine pek yüz vermeyip 2009’da şimdiye kadarki tek albümü olan ‘You, Me & Char’ı yayımladı. Toparlarsak, Ayşe Gencer’in ‘Luiza’ vokali ve İmer Demirer’in trompet tonundan daha güzel az şey vardır şu hayatta ve bunu bir arada yakalamak için Primetime güvertesi konforlu bir zemin sunuyor.

‘Denizde Caz’ın önümüzdeki konserleri 26 Ağustos’ta Sibel Köse Quartet, 8 Eylül’de Elif Çağlar Quartet ve 23 Eylül’de MÖE (MadenÖktemErsönmez) olarak farklı yaklaşım ve sound’ları temsil ediyor. Usulca değişen bir fonda çok iyi müzik dinleyerek İstanbul’la kaybettiği barışını yakalamak isteyenler için de ‘Denizde Caz’ konserleri birer fırsat. Bir de sponsor desteği bulunabilirse fiyatlar daha makul bir seviyeye de gelecek ya neyse, bazen de bazı şeyler bazı şeylere çok fazla değiyor.

Program

19.00 Gemi kapı açılışı

21.00 Limandan ayrılış

21.30 Konser (birinci set)

22.25 Ara

22.45 Konser (ikinci set)

00.00 Limana dönüş

Adres: The Primetime Cruise -

Kuruçeşme Parkı Rıhtımı, İstanbul