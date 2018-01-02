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    Havada en güvenli yıl 2017 oldu

    Güven ÖZALP / BRÜKSEL
    02.01.2018 - 10:12 | Son Güncelleme:

    SİVİL havacılıkta en güvenli yıl 2017 oldu. Havacılık Güvenlik Ağı (ASN) verilerine göre 2017’de gerçekleşen 10 uçak kazasında 44 kişi hayatını kaybetti. Bu veriler, 2017’yi 1946’den bu yana hem uçak kazası sayısı hem de bu kazalarda yaşamını yitirenlerin sayısı açısından en güvenli yıl yaptı.

    Uçak kazalarının 5’i kargo uçaklarının, 5’i ise yolcu uçaklarının düşmesiyle yaşanırken yerde hayatını kaybeden 35 kişi listeye eklendiğinde de 2017 en düşük can kaybı yaşanan yıl olarak dikkat çekiyor. Dünya çapında 36,8 milyon uçuş yapıldığına dikkat çeken ASN, istatistiklerine 7,3 milyon uçuşa bir ölüm düştüğü verisini de yansıttı. Uçak kazasına karışan uçaklardan biri Avrupa Birliği’nin kara listesinde yer alan bir havayoluna aitti. ASN’e göre 2016’da ise 16 kazada 303 kişi yaşamını yitirdi.

    ASN verilerine göre 31 Aralık 2017 itibarıyla büyük bir yolcu uçağının kaza geçirmediği dönem 398 güne ulaştı. Büyük bir yolcu uçağının karıştığı son uçak kazası 28 Kasım 2016’da Kolombiya’da kaydedilmişti. En az yüz kişinin hayatını kaybettiği bir uçak kazasının yaşanmadığı dönem açısından da rekor kırıldı. ASN verilerine göre 100 ya da daha fazla yolcunun hayatını kaybettiği herhangi bir sivil yolcu uçağı kazasının yaşanmadığı gün sayısı 2017 sonu itibarıyla 792 güne ulaştı. Bu kategoriye giren son kaza 31 Ekim 2015’te Mısır’da bir Airbus A321’in düşmesi nedeniyle yaşanmış ve 224 kişi hayatını kaybetmişti.

    ASN Başkanı Harro Ranter, uluslararası havacılık örgütlerinin güvenliğe yönelik çabaları sayesinde 1997’den bu yana uçak kazalarında istikrarlı ve devamlı düşüş olduğunu belirtti.
    ASN istatistiklerine 14 kişiden az yolcu taşıyan uçaklar ile sivil ve ticari nitelikli olmayan uçuşlar dahil edilmiyor. Bu nedenle 7 Haziran’da askeri uçağın düşmesi sonucunda gerçekleşen ve 122 kişinin hayatını kaybettiği kaza da istatistiklere yansıtılmadı. Askeri uçaklar ve ticari nitelikli olmayan uçuşlar da istatistiklere dahil edildiğinde 2017’de yaşanan uçak kazası sayısı 24’e, yaşamını yitirenlerin sayısı ise 230’a ulaşıyor. Bu durumda bile 2017 en güvenli yıl olma özelliğini kaybetmiyor.

    Etiketler: sivil havacılık , Havacılık Güvenlik Ağı , güvenlik
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