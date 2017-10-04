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    Havada büyük panik! Bomba ihbarına jetler havada müdahale etti!

    Hürriyet Haber
    04.10.2017 - 12:44 | Son Güncelleme:

    Litvanya'dan İngiltere'nin başkenti Londra'ya seyahat eden bir yolcu uçağına yapılan bomba ihbarı büyük bir panik yarattı. İngiltere'ye inmek isteyen uçağa İngiliz Hava Kuvvetlerine bağlı iki savaş jeti eşlik etti. Güvenlik bir şekilde iniş yapan uçağın Essex Havalanı'nda polis tarafından incelendiği açıklandı. Jetlerin havalanarak Ryanair Havayolları'na ait uçağa eşlik etmesi ise saniye saniye görüntülendi.

    İngiltere'de bomba ihbarı havada büyük bir panik yaşanmasına neden oldu. 

    Başkent Londra'ya uçan ve Ryanair'e ait olan uçakta bomba ihbarı yapılması İngiliz Hava Kuvvetlerine bağlı Typhoon tipi iki savaş jetinin havalanarak olaya müdahale etmesiyle sonuçlandı. 

    Havada büyük panik Bomba ihbarına jetler havada müdahale etti

    İki savaş jetinin havada uçakla görüntülenmesi yolcularda büyük bir şok etkisi yarattı. 

    Bomba ihbarının uçağın Litvanya'dan havalandıktan sonra yapıldığı aktarıldı. Uçağın güvenli bir şekilde iniş yapmasının ardından polis insanları hızlı bir şekilde tahlliye ederek incelemeye başladı. Havada büyük panik Bomba ihbarına jetler havada müdahale etti

     

     

     

    Etiketler: ingiltere , ingiliz , panik , uçak , haber
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