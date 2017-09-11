İnsanlar, stres çarklarından protez organlara, hatta evlere kadar akla gelmeyecek ürünler üretmek için 3D yazıcılar kullanıyor; ancak yeni bir turboprop motoru, katmanlı imalat ile elde edilebilecek ürünler konusunda çıtayı daha da yükseltiyor. GE'nin 1300 şaft beygir gücüne sahip gelişmiş turboprop (ATP) motorunda yer alan bileşenlerin üçte birinden fazlası, 3D baskı da dahil olmak üzere çeşitli alanları kapsayan bir terim olan katmanlı imalat teknolojileri ile üretilecek. Üretilen motor, Textron Aviation'ın 10 kişilik iş jeti Cessna Denali'ye güç sağlayacak.



Wisconsin Oskosh'ta düzenlenen, pilotların ve havacılık tutkunlarının bir araya geldiği dünyanın en büyük etkinliği olan EAA AirVenture’a katılan GE, yeni motorun model versiyonunu tanıttı. Test süreci ise bu yılın sonlarına doğru başlayacak. 2018 yılı için planlanan test uçuşu yaklaştıkça, motora dair beklentiler de artıyor. ATP programında Mühendislik Başkanı olan Gordie Follin, ürünü "devrim niteliğinde" olarak yorumladı: "Motor, büyük ticari motorlarımızda test edip doğruladığımız teknolojileri kullanıyor. Motorları turboprop pazarında ilk kez görücüye çıkaracağız."



ATP, mühendislik ve havacılık tutkunlarına özel bir program. Ürün, 3D aerodinamik, değişken stator kanatlar ve tamamen entegre dijital motor ve pervane kontrolü gibi özellikler içeriyor. “Textron'un müşterilerin beklediği çeşitliliğe ve düz uçuş süratine sahip daha büyük boyutta ve daha lüks kabinler sunmasını sağlıyoruz," diyor Follin. “Aynı zamanda pilot, basitleştirilmiş bir jet benzeri kokpit içerisinde oturacak.”



GE, on yılı aşkın araştırma ve geliştirmenin bir sonucu olarak şirketin öncülük ettiği doğrudan metal lazer eritme gibi çok sayıda farklı katmanlı imalat süreçleri ile motor parçaları üretecek. Geleneksel bir turbopropa göre yaklaşık yüzde 30 daha az parçayla üretime imkan veren teknikler, motorun yapımında yer alan adım ve denetimlerin sayısını da düşürüyor. Bağlantıları tamamen ortadan kaldıran tasarım, bağlantılardan kaynaklanan risk ve sızmaları da ortadan kaldırıyor.



GE'nin ATP'yi geliştiren iştiraki Avio Aero'daki mühendislik lideri Giorgio Abrate, şöyle konuştu: "Buradaki süreç, bir yöntemin yerine yenisini getirmekten ibaret değil; bilakis, uçak motorlarının gelişim ve tasarımını adeta baştan yaratan bir süreç."



ATP, katmanlı üretimle kapsamlı bir şekilde geliştirilen ilk motor olmanın yanı sıra, dünyanın "doğuştan dijital " ilk uçak motoru olma özelliğini de taşıyor. ATP tasarımcıları, gelişmiş 3D modellemeden yararlandı. Motordaki sensörler veri toplayarak kullanıcıların “ATP'nin dijital ikizi” olarak adlandırılan bir versiyonu üretmesini sağlıyor. Motorun bu sanal modeli gerçek koşullara dayalı olarak yıpranmayı dikkate alacak olup, bakım için doğru zamanları öngörmelerinde operatörlere yardımcı olacak ve uçağın havada daha uzun süre kalmasını sağlayacak.







Motorun içindeki yanma odası ve çok sayıda yapısal unsur, katmanlı teknikler kullanılarak oluşturulacak. Bu da 16:1 genel basınç oranı (OPR) ile daha sade, daha hafif ve kompakt bir motor elde edilmesini sağlıyor.



Denali motorunun en kritik bileşenlerinin toplamda on üçü, katmanlı üretimle gerçekleşiyor. Bu bileşenlerin arasında katmanlı ana gövdesiyle alanında bir ilk olan ATP güç dişli kutusu da yer alıyor. Katmanlı süreç, yeni alaşımlar gibi önceden hiç keşfedilmemiş yolların tasarım mühendisleri tarafından denenmesine olanak tanıdı.



Uzunluğu minimize etmek için ters akışlı yapılandırma üzerine kurulu olan ve aynı zamanda motorun toplam ağırlığı ve kurulumunu iyileştiren ATP yanma odasının tasarım ve üretiminde de katmanlı imalat teknolojileri kullanıldı. Bu yaklaşım, mühendislerin çok sayıda tasarım konseptine yönelik prototip oluşturmasını ve bunları test etmesini mümkün kıldı. Süreç geleneksel üretimle gerçekleşmiş olsaydı, daha yüksek fiyatlarla çok daha fazla zaman harcanması gerekecekti.



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