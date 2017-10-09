Havacılık şirketlerinin hisselerinde sert düşüş

ABD ve Türkiye arasında yaşanan vize krizi sebebiyle piyasalar yeni haftaya çalkantılı başladı. Dolar/TL 3.7923 seviyesine kadar yükselirken, euro/TL 4.4887 ile tarihi rekor kırdı. Pegasus güne yüzde 10.78 düşüşle başlarken saat 10.23 itibarıyla yüzde 7.31 düşüşle 24,04 liradan işlem gördü. Türk Hava Yolları ise güne yüzde 10.60 düşüşle başlarken şu dakikalarda yüzde 7.64 düşüşle 8.56 seviyesinden işlem görüyor.

Borsa İstanbul güne yüzde 3.66 oranında sert düşüşle başlarken, ilerleyen dakikalarda kayıp derinleşti ve BIST 100 endeksi 100 binin altına geriledi. Borsa İstanbul gün içinde en düşük 99 bin 210 puanı görürken, şu dakikalarda 100 bin 434 puandan işlem gördü.