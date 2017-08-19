Havacılık sektörü çok hızlı büyüyor

Türkiye’de ağustos ayı başı itibarıyla 2008 yılına göre balon sayısında yüzde 337, yolcu uçağı sayısında yüzde 265, iş jeti sayısında ise yüzde 41.8 artış gerçekleşti. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğ’ünden (SHGM) alınan bilgilere göre, son yıllarda havacılık alanında dünyanın en hızlı büyüyen ülkesi Türkiye oldu. Uluslararası hava taşımacılığı sektörü son on yılda yüzde 5.6 büyürken, Türkiye’de bu oran yüzde 14’ü buldu. Türkiye’de havayolu işletmeleri tarafından kullanılan yolcu uçağı sayısı 2008’de 271 iken, bu rakam yüzde 265 artışla 988’e yükseldi.