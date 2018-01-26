Hava taşımacılığı için yüksek lisans programı

Airbus Yönetim Kurulu Üyesi Thierry Baril, Hava Taşımacılığı Yönetimi Yüksek Lisans Programı'yla ilgili, “Hiçbir şirket büyük liderlere sahip olmadan büyük olamaz. Dolayısıyla biz de liderlerin kalitesine önem veriyoruz ve dinamik, kapsayıcı bir iş yaşamı yaratarak büyük başarılara ulaşacağınıza inanıyoruz. Deneyimlerimizi paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.

Airbus olarak Türkiye Cumhuriyeti Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile ‘Türkiye’de Stratejik İşbirliği’ toplantısı yaptıklarını, bunun yanında Airbus ve Türkiye arasında endüstriyel iş birliğinin devamı için önemli bir stratejik anlaşma imzaladıklarını hatırlatan Baril, potansiyel iş fırsatlarına dikkati çekti.

Türkiye ile sürdürdükleri iş birliklerini ileriye taşıyacaklarını belirten Baril, şöyle konuştu:

“Türk hükümetinden bir mesaj aldık. Sektörümüzde gerekli olan etkinliklerin ve eğitimlerin Türkiye’de yapılması noktasında biz de Airbus olarak elimizden gelen desteği sunmaya devam etmeyi taahhüt ediyoruz. Bu master programı en çok ümit vadeden liderler tarafından geliştirildi. Amacı mükemmeli yakalayabilmek. Bu daha bir başlangıç ve bundan alabildiğimizin en fazlasını almaya gayet edelim.”

Baril, “Biliyoruz ki hiçbir şirket büyük liderlere sahip olmadan büyük olamaz. Dolayısıyla biz de liderlerin kalitesine önem veriyoruz ve dinamik, kapsayıcı bir iş yaşamı yaratarak büyük başarılara ulaşacağınıza inanıyoruz. Çalışanlarınızı kendi potansiyellerini keşfederek teşvik edeceğinize şüphemiz yok” diye konuştu.

Yüksek lisans programı için paydaşları tebrik eden Baril, “Pazarın önünde düşünerek, adımları erken atarak havacılık sektöründe lider olmanız mümkün. Dünya çok hızlı bir şekilde değişiyor. Dolayısıyla başarı için eğitim oldukça önemli ve bu yüksek lisans programıyla başarılı bir eğitim verileceğine inanıyorum” dedi.

“25 ÖĞRENCİDEN 4 TANESİ YURTDIŞI MENŞEİLİ”

İbn Haldun Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ekrem Tatoğlu ise, THY ve Airbus ile birlikte başlattıkları Hava Taşımacılığı Yönetimi Yüksek Lisans Programı’nı tezli ve tezsiz olmak üzere başlattıklarını söyledi.

İlki düzenlenen programa 25 öğrencinin kabul edildiğini anlatan Tatoğlu, “Yoğun bir seçim programı sonucunda öğrenciler seçildi. Daha çok THY bünyesinde çalışan personel bu programda yer alıyor. Bu 25 öğrenciden 4 tanesi yurtdışı menşeili, yine kurum bünyesinde çalışan. Programın dili İngilizce. Programda alanında önde gelen akademisyen ve uzmanlar da yer alıyor. Bunlar özellikle Kanada, ABD, İngiltere ve Avrupa’nın değişik ülkelerinde bu alanda söz sahibi olan hocalarımız. Bu hocalarımız misafir hoca olarak görev yapıyor.

Başlattığımız yüksek lisans programının hava taşımacılığı konusunda ciddi bir boşluğu dolduracağına inanıyoruz. Çünkü THY gibi önemli bir marka bugün önemli bir marka. İstanbul’daki 3 havalimanında 200 milyon yolcu kapasitesine ulaşılması hedeflenirken biz de havacılık sektörüne katkı sunacağız” diye konuştu.

PROGRAM, 18 AYDA TAMAMLANACAK

Toplantıda verilen bilgilere göre, Türkiye'de gelecekte söz sahibi olacak havacılık liderlerinin, bölgemizin hızla gelişen havacılık ve uzay sanayiini yeterli becerilerle yönetebilmeleri adına tasarlanan program, Türk Hava Yolları Havacılık Akademisi’nce koordine edilmekte olup, öğrencilere tezli ve tezsiz olmak üzere çift alternatif üzerinden eğitim alma imkânı sunuyor.

Cranfield Üniversitesi ve British Columbia Üniversitesi gibi küresel ölçekte saygınlığı bulunan eğitim kurumları ile de akademik işbirliği içerisinde olan program, 18 ayda tamamlanmak üzere Türk Hava Yolları Havacılık Akademisi yerleşkesinde düzenleniyor.

Program kapsamında havayolu yönetiminin temelleri, havacılık ekonomisi, havacılık hukuku ve mevzuata uygunluk yönetimi konularında eğitim alabilen öğrenciler ayrıca, havalimanı planlaması ve geleceğin hava ulaşım sistem teknolojileri gibi konularda da seçmeli modüller üzerinde çalışabiliyorlar.