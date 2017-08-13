Hava sıcak da olsa acılı Adana kebabı vazgeçilmez!

Bol acısıyla öne çıkan Adana kebabı, yöre halkının yanı sıra şehre dışarıdan gelenlerden yoğun ilgi görüyor. Nemden nefes almakta bile zorlanılan kente gelenler, sıcak havaya rağmen kebabı tatmadan şehirden ayrılmıyor. Vatandaşlar, kentteki kebap tezgahlarının önünde yoğunluk oluşturuyor.

Adana kebabını 30 yıldır seyyar tablada yapan Ali Aslan, AA muhabirine, kente gelen yerli ve yabancı turistlerin, bu lezzeti mutlaka tattığını söyledi.

Sıcağa rağmen kebabın özellikle acılı tercih edildiğini anlatan Aslan, "Hava sıcak olsa da bazılarına acısı yetmiyor. Kebabın yanında biber ve acılı şalgam da tüketiyorlar. Acı hem lezzetli hem sağlıklı olduğu için çok seviliyor." dedi.







Aslan, hava sıcaklığının ocak başında etkisini daha da artırdığına işaret ederek, "İşimi sevdiğim için müşterilerime kebap hazırlarken bir de türkü söylüyorum. Hem biz keyif alıyoruz hem de müşterilerimiz. Kebabı müşterilere en iyi şekilde sunmak için sıcağa aldırış etmeden işimizi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

"ADANALI KEBAPTAN VAZGEÇMEZ"

Lokanta sahibi Cahit Tik ise havalar sıcak olsa da Adanalılar için kebabın ayrı bir yeri bulunduğunu vurgulayarak, "Kebap bizim kültürümüzde var. Hava ne kadar sıcak olsa da talep görüyor. Adanalı kebaptan vazgeçmez." dedi.

Müşterilerden Tamer Gamlı, Adana denilince akla kebap geldiğini söyledi.

Adana kebabını her mevsim severek tükettiğini anlatan Gamlı, "Kebap bizim vazgeçilmezimizdir. Şehir dışından misafirlerimiz geldiğinde onlara da Adana kebabı ikram ediyoruz. Adana kebabının en büyük özelliği bol acılı yenmesidir. Hem acılı söylüyoruz hem de süs biberiyle yiyoruz. Bunun tadı böyle çıkar." ifadelerini kullandı.







Gamlı, farklı şehirlerdeki arkadaşlarının, bu kadar sıcak bir kentte acılı kebap yediklerine şaşırdığını kaydetti.

İzmir'den arkadaşlarıyla kenti gezmeye gelen Kenan Bozdağ da "Hava sıcak, kebap sıcak ama Adana'ya gelmişken kebap yemeden dönemezdik. Herkesin mutlaka buraya gelip kebap yemesini tavsiye ederiz." şeklinde konuştu.



