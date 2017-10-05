Hava sahası ve sınırlar kapatılacak

ÇOCUKLUK DÜŞÜ DİYE

“Sizlerle açık yüreklilikle konuşacağım. Birileri çocukluk düşlerini gerçekleştirecek diye tüm bölgemizin ülkemizin güvenliğinin tehlikeye atılmasına müsaade edemeyiz. Bir tarafında İran, kuzeyinde Türkiye, güneyinde ülke Irak yönetimi, batısında Suriye ne yapacaksın, nereye gideceksin, nasıl çıkacaksın? Buyurun şimdi bütün hava sahaları da kapatılacak, uçuşlar zaten yasaklandı. Ya bir devleti yöneten, bu şeyleri çocukça değerlendirir mi? Dört dörtlük bir nankörlük.



KÜRTLERLE İLGİSİ YOK

Türkiye’nin referandum kararına karşı koyduğu tepkinin Kürtlerle ve Kürtlükle bir ilgisi yoktur. Bizim tepkimiz, Irak’ın birliğine, beraberliğine ihtiyaç olduğu bir dönemde hiç gereği yokken üstelik ülkemize danışılmadan böyle bir teşebbüste bulunulmasıdır. Bu Irak’ın toprak bütünlüğüne ihanettir. Ülkemizin iç güvenliğiyle ilgili aba altından sopa gösterilmesi tam bir hoyratlıktır. Kuzey Irak Yönetimi’nden gerekli dersi çıkarmalarını, yaptıkları yanlışı telafi edecek adımları bir an önce atmalarını bekliyoruz.



Bu oyunun başarılı olabilmesi ancak Türkiye’nin zayıflamasına, tökezlemesine, düşmesine bağlıdır. Dış politikada etkin Türkiye, kurulan tezgâhı sahiplerinin başına geçiren ülke demektir.”



