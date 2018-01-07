Hava durumu şaşırttı – Pazartesi (yarın) hava nasıl olacak?

İl il hava durumu raporunu derledik.Yapılan son hava durumu değerlendirmelerine göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor, yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.



Ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bekleniyor. Genellikle güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.



BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?



MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.



EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde ve Muğla çevrelerinde bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.



AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.



BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.



ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.



DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey ve doğu kesimlerinde bu sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.



GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde doğusu yer yer puslu ve sisli Az bulutlu ve açık geçecek. Bu sabah ve gece saatlerinde yere yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.



YARIN HAVA NASIL OLACAK?



Yeni haftanın ilk gününde yurdun genelinde ise yağış beklenmiyor. Yer yer Marmara'da, İç Ege'de, İç Anadolu'da, Doğu Anadolu'da sis görülmesi bekleniyor. Sıcaklıklar Antalya çevrelerinde 20 derecenin üzerine çıkıyor ve önümüzdeki üç gün bu dereceleri koruyor. Haftanın ikinci günü Doğu Karadeniz'e yağış geliyor, sıcaklıkları birkaç derece düşürüyor. Denizlerimizde rüzgarlar orta kuvvet ve altında esiyor.

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