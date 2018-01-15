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    Hava durumu İstanbul ve Ankara'da nasıl olacak? O gün için uyarı

    Hürriyet Haber
    15.01.2018 - 15:45 | Son Güncelleme:

    Hava durumu bilgileri, hafta başında sorgulanmaya başlandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde hava parçalı bulutlu olurken, Doğu Anadolu, ve Doğu Karadeniz olmak üzere birçok ilde gece saatlerinden sonra yoğun yağmur gözlenecek. Peki, hava durumu yurt genelinde nasıl olacak? Kar ne zaman yağacak? İşte, günün hava durumu bilgileri ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bazı bilgiler

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre hava durumu, akşam saatlerinde sertliğini yitirecek. İç Anadolu, Güney Doğu Anadolu ve Doğu Anadolu'da zaman zaman buzlanma ve don olayları gözlenirken, yurdun batı kesiminde hava sıcaklıkları mevsim normallerinde gezinecek. İşte, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre günün hava durumu bilgileri ve detaylı bilgiler

    HAVA DURUMU NASIL OLACAK? KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

    Hava durumu bilgilerine göre İstanbul ve Ankara'da yakın zamanda kar yağışı beklenmiyor. Yetkililer Ankara için ise sabah ve gece saatlerinde don konusunda uyarıda bulunuyor.

    Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimleri ile zamanla batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Niğde, Kayseri, Nevşehir, Sivas ve Tokat ile gece saatlerinden sonra İzmir çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyı kesimleri ile İzmir çevrelerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

    HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor.

    RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, zamanla kuzeybatı kesimlerde güney yönlerden hafif arasıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

    UYARILAR
    BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Sabah ve gece saatlerinde kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (Ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

    BÖLGELERİMİZDE HAVA
    MARMARA
    Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Trakya ile güneydoğusunda sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

    ÇANAKKALE °C, 8°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    EDIRNE °C, 6°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    ISTANBUL °C, 7°C
    Parçalı bulutlu

    KIRKLARELI °C, 6°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    EGE
    Parçalı ve az bulutlu, zamanla kıyı kesimlerinin çok bulutlu, gece saatlerinden sonra İzmir çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

    A.KARAHISAR °C, 3°C
    Parçalı ve az bulutlu

    IZMIR °C, 10°C
    Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

    MANISA °C, 8°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    UŞAK °C, 5°C
    Parçalı ve az bulutlu

    AKDENİZ
    Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinin yükseklerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

    ADANA °C, 15°C
    Parçalı yer yer çok bulutlu

    ANTALYA °C, 18°C
    Parçalı ve az bulutlu

    HATAY °C, 15°C
    Parçalı yer yer çok bulutlu

    MERSİN °C, 15°C
    Parçalı bulutlu

    İÇ ANADOLU
    Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde Niğde, Kayseri, Nevşehir ve Sivas çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

    ANKARA °C, 2°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    CANKIRI °C, 3°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    ESKISEHIR °C, 2°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    SİVAS °C, 2°C
    Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif kar yağışlı

    BATI KARADENİZ
    Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde bölge genelinin hafif yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesiminde yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerde kar şeklinde olması bekleniyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

    BOLU °C, 0°C
    Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif kar yağışlı

    DÜZCE °C, 5°C
    Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif yağmur ve karla karışık yağmurlu

    SİNOP °C, 5°C
    Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif yağmur ve karla karışık yağmurlu

    ZONGULDAK °C, 5°C
    Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif yağmur ve karla karışık yağmurlu

    ORTA ve DOĞU KARADENİZ
    Çok bulutlu, Orta Karadeniz'in kıyı kesimleri ve Doğu Karadeniz ile Tokat çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesiminde yağmur, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Doğusunun iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

    AMASYA °C, 6°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    BAYBURT °C, 2°C
    Çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra hafif kar yağışlı

    SAMSUN °C, 7°C
    Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu

    TRABZON °C, 8°C
    Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

    DOĞU ANADOLU
    Çok bulutlu, kuzey ve doğusunun aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

    ERZURUM °C, 0°C
    Çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra hafif kar yağışlı

    HAKKARİ °C, 2°C
    Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

    KARS °C, 0°C
    Çok bulutlu, gece saatlerinden sonra hafif kar yağışlı

    VAN °C, 3°C
    Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

    GÜNEYDOĞU ANADOLU
    Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    DIYARBAKIR °C, 11°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    GAZIANTEP °C, 12°C
    Parçalı bulutlu

    SANLIURFA °C, 15°C
    Parçalı bulutlu

    SIIRT °C, 10°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    Etiketler: mgm
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