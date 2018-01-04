Hava durumu için uyarılar devam ediyor! Yağmur yağışı devam edecek mi?

Hava durumu için araştırmalar günün erken saatlerinden itibaren sürüyor. Özellikle İstanbul gibi trafiğin yoğun olduğu yerlerde yağış yaşanıp yaşanmayacağı sıklıkla takip ediliyor. Meteorolojinin 4 Ocak tarihli hava durumu tahminlerine göre, bazı illerde kuvvetli yağış, bazı illerde ise kuvvetli rüzgar bekleniyor.Ankara bugün akşam saatlerine kadar aralıklı yağmurlu, İstanbul öğle saatlerinde hafif yağmurlu, İzmir ise öğle ve akşam saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. İşte tüm illerin hava durumu tahmini.

Yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Amasya, Tokat ve Çorum çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Antalya'nın kıyı ilçeleri (Kumluca, Kemer, Konyaaltı, Aksu, Manavgat, Alanya, Gündoğmuş ve Gazipaşa), Adana, Mersin'in doğu ilçeleri (Tarsus, Çamlıyayla) ve Osmaniye çevrelerinde kuvvetli ve çok kuvvetli(51-75 kg/m2), Muğla, Mersin, Adıyaman ile İzmir ve Aydın'ın kıyı, Burdur’un güney ilçelerinde kuvvetli olmak üzere genellikle yağmur ve sağanak, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.



HAVA SICAKLIĞI: Ülke genelinde mevsim normallerinin 2 ila 5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.



RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı, zamanla Marmara, Ege, İç Anadolu, Akdeniz ve Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kıyı Ege ve Akdeniz kıyılarında kuvvetli (30-50 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.



UYARILAR



KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Antalya'nın kıyı ilçeleri (Kumluca, Kemer, Konyaaltı, Aksu, Manavgat, Alanya, Gündoğmuş ve Gazipaşa), Adana, Mersin'in doğu ilçeleri (Tarsus, Çamlıyayla) ve Osmaniye çevrelerinde kuvvetli ve çok kuvvetli(51-75 kg/m2), Muğla, Mersin, Adıyaman ile İzmir ve Aydın'ın kıyı, Burdur’un güney ilçelerinde kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (Ani sel, yerel su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, deniz üzerinde su hortumu oluşumu vb) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.



KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara ve Kıyı Ege'de kuzey ve kuzeybatı, Akdeniz kıyı kesiminde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (deniz ulaşımında aksamalar, ağaç ve direk devrilmesi vb) dikkatli ve tedbirli

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU



MARMARA

Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren bölge genelinin aralıklı hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin doğusunda sisve pus bekleniyor.



EGE

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde bölge geneli ile akşam Kıyı Ege ve güney kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde İzmir ve Aydın kıyı kesimi ile Muğla çevrelerinde kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor. Rüzgarın; Kıyı Ege'de akşam saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.



AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Antalya'nın kıyı ilçeleri (Kumluca, Kemer, Konyaaltı, Aksu, Manavgat, Alanya, Gündoğmuş ve Gazipaşa), Adana, Mersin'in doğu ilçeleri (Tarsus, Çamlıyayla) ve Osmaniye çevrelerinde kuvvetli ve çok kuvvetli(51-75 kg/m2), Mersin, Kahramanmaraş ve Burdur'un güney ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.



İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde kuzeydoğu kesimlerde yer yer karla karışık yağmur şeklinde diğer yerlerde yağmur şeklinde olması bekleniyor. Doğusunda yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.



BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde bölge genelinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.



ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz'in iç kesimlerinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.



DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Kars ve Ardahan dışında bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur, sabah ve akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve doğusunda yer yer buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.



GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Adıyaman çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.