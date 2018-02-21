Hava durumu bugün nasıl olacak? İstanbul'a kar yağacak mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı hava durumu bilgilerine göre sıcaklıklar önümüzdeki hafta bazı bölgelerde 2 ila 4 derece arasında düşüş gösterecek. Yurt genelinde hüküm süren yağışlı hava ise güney batı bölgesinde etkisini arttıracak. İşte, araştırma konusu olan hava durumu bilgileri hakkında merak edilen bazı detaylar
İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün geçtiğimiz günlerde yaptığı değerlendirmelerde, İstanbul ve çevresinde 25-26 Şubat tarihlerinde kar yağışı öngürülüyordu. Son yapılan değerlendirmelere göre ise 25-26 Şubat tarihlerinde bölgede hava sıcaklıkları 5 derece düşüş gösterirken yağmurun etkisini arttıracağı bekleniyor.
HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
Yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Zonguldak, Bingöl, Muş, Batman, Diyarbakır ve Mardin çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Ege ve Batı Akdeniz kıyı kesimlerinde yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olmak üzere Muğla'nın Marmaris ve Datça ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, kuzeybatı kesimlerde mevsim normalleri civarında diğer yerlerde mevsim normallerin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güney yönlerden, kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Muğla'nın Marmaris ve Datça ilçelerinde yer yer kuvvetli sağanak şeklinde olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
MARMARA HAVA DURUMU
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra ve gece saatlerinde aralıklı yağmurlu
ÇANAKKALE °C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISTANBUL °C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
TEKİRDAĞ °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde ve akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu
EGE HAVA DURUMU
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, kıyı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Muğla'nın Marmaris ve Datça ilçelerinde yer yer kuvvetli sağanak şeklinde olması bekleniyor.
A.KARAHISAR °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu
AYDIN °C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak, kıyı kesimleri yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde aralıklı yağmurlu
IZMIR °C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ HAVA DURUMU
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, Batı Akdeniz'in kıyı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 18°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 18°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 9°C
Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu
MERSİN °C, 18°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU HAVA DURUMU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinden sonra aralıklı hafif yağmurlu
ESKISEHIR °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı hafif yağmurlu
KAYSERİ °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı hafif yağmurlu
KONYA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı hafif yağmurlu
BATI KARADENİZ HAVA DURUMU
Çok bulutlu, iç kesimleri ile Zonguldak çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu
DÜZCE °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu
SİNOP °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ HAVA DURUMU
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde Orta Karadeniz'in hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
ARTVİN °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 10°C
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı yağmurlu
TOKAT °C, 12°C
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı yağmurlu
TRABZON °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU HAVA DURUMU
Parçalı ve çok bulutlu, batısı ile Bingöl ve Muş çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu
HAKKARİ °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
TUNCELİ °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU HAVA DURUMU
Parçalı ve çok bulutlu, batısı ile Diyarbakır, Batman ve Mardin çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN °C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DIYARBAKIR °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu
GAZIANTEP °C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
MARDİN °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu