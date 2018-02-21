Hava durumu bugün nasıl olacak? İstanbul'a kar yağacak mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı hava durumu bilgilerine göre sıcaklıklar önümüzdeki hafta bazı bölgelerde 2 ila 4 derece arasında düşüş gösterecek. Yurt genelinde hüküm süren yağışlı hava ise güney batı bölgesinde etkisini arttıracak. İşte, araştırma konusu olan hava durumu bilgileri hakkında merak edilen bazı detaylar

İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün geçtiğimiz günlerde yaptığı değerlendirmelerde, İstanbul ve çevresinde 25-26 Şubat tarihlerinde kar yağışı öngürülüyordu. Son yapılan değerlendirmelere göre ise 25-26 Şubat tarihlerinde bölgede hava sıcaklıkları 5 derece düşüş gösterirken yağmurun etkisini arttıracağı bekleniyor.

HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Zonguldak, Bingöl, Muş, Batman, Diyarbakır ve Mardin çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Ege ve Batı Akdeniz kıyı kesimlerinde yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olmak üzere Muğla'nın Marmaris ve Datça ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, kuzeybatı kesimlerde mevsim normalleri civarında diğer yerlerde mevsim normallerin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney yönlerden, kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Muğla'nın Marmaris ve Datça ilçelerinde yer yer kuvvetli sağanak şeklinde olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA HAVA DURUMU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra ve gece saatlerinde aralıklı yağmurlu

ÇANAKKALE °C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISTANBUL °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

TEKİRDAĞ °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde ve akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

EGE HAVA DURUMU

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, kıyı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Muğla'nın Marmaris ve Datça ilçelerinde yer yer kuvvetli sağanak şeklinde olması bekleniyor.

A.KARAHISAR °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu

AYDIN °C, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak, kıyı kesimleri yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde aralıklı yağmurlu

IZMIR °C, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ HAVA DURUMU

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, Batı Akdeniz'in kıyı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 18°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 18°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 9°C

Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu

MERSİN °C, 18°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinden sonra aralıklı hafif yağmurlu

ESKISEHIR °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı hafif yağmurlu

KAYSERİ °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı hafif yağmurlu

KONYA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı hafif yağmurlu

BATI KARADENİZ HAVA DURUMU

Çok bulutlu, iç kesimleri ile Zonguldak çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu

DÜZCE °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu

SİNOP °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde Orta Karadeniz'in hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

ARTVİN °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 10°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı yağmurlu

TOKAT °C, 12°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı yağmurlu

TRABZON °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, batısı ile Bingöl ve Muş çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu

HAKKARİ °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

TUNCELİ °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, batısı ile Diyarbakır, Batman ve Mardin çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN °C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DIYARBAKIR °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu

GAZIANTEP °C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

MARDİN °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu