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    Hava durumu bugün nasıl olacak? İstanbul'a kar yağacak mı?

    Hürriyet Haber
    21.02.2018 - 13:46 | Son Güncelleme:

    Hava durumu, yurt genelinde mevsim normallerinde seyrederken, Akdeniz bölgesinin batısı ve Ege bölgesinin doğu bölgesinde meydana gelecek olan yağış öncesi uyarı verildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre yağışlar, genellikle yağmur ve sağanak olarak seyrederken en etkili olduğu bölge Ege ve Akdeniz'in batısı olacak. İşte, günün hava durumu haberleri ve uzun süredir merakla araştırılan İstanbul'a kar yağacak mı sorusunun cevabı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı hava durumu bilgilerine göre sıcaklıklar önümüzdeki hafta bazı bölgelerde 2 ila 4 derece arasında düşüş gösterecek. Yurt genelinde hüküm süren yağışlı hava ise güney batı bölgesinde etkisini arttıracak. İşte, araştırma konusu olan hava durumu bilgileri hakkında merak edilen bazı detaylar

    İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün geçtiğimiz günlerde yaptığı değerlendirmelerde, İstanbul ve çevresinde 25-26 Şubat tarihlerinde kar yağışı öngürülüyordu. Son yapılan değerlendirmelere göre ise 25-26 Şubat tarihlerinde bölgede hava sıcaklıkları 5 derece düşüş gösterirken yağmurun etkisini arttıracağı bekleniyor.

    HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

    Yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Zonguldak, Bingöl, Muş, Batman, Diyarbakır ve Mardin çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Ege ve Batı Akdeniz kıyı kesimlerinde yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olmak üzere Muğla'nın Marmaris ve Datça ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

    HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, kuzeybatı kesimlerde mevsim normalleri civarında diğer yerlerde mevsim normallerin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Genellikle güney yönlerden, kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

    KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Muğla'nın Marmaris ve Datça ilçelerinde yer yer kuvvetli sağanak şeklinde olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

    MARMARA HAVA DURUMU
    Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    BURSA °C, 14°C
    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra ve gece saatlerinde aralıklı yağmurlu

    ÇANAKKALE °C, 10°C
    Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    ISTANBUL °C, 11°C
    Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

    TEKİRDAĞ °C, 10°C
    Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde ve akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

    EGE HAVA DURUMU
    Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, kıyı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Muğla'nın Marmaris ve Datça ilçelerinde yer yer kuvvetli sağanak şeklinde olması bekleniyor.

    A.KARAHISAR °C, 9°C
    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu

    AYDIN °C, 16°C
    Çok bulutlu, aralıklı sağanak, kıyı kesimleri yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

    DENİZLİ °C, 14°C
    Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde aralıklı yağmurlu

    IZMIR °C, 15°C
    Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    AKDENİZ HAVA DURUMU
    Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, Batı Akdeniz'in kıyı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    ADANA °C, 18°C
    Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

    ANTALYA °C, 18°C
    Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    ISPARTA °C, 9°C
    Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu

    MERSİN °C, 18°C
    Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

    İÇ ANADOLU HAVA DURUMU
    Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

    ANKARA °C, 12°C
    Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinden sonra aralıklı hafif yağmurlu

    ESKISEHIR °C, 12°C
    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı hafif yağmurlu

    KAYSERİ °C, 12°C
    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı hafif yağmurlu

    KONYA °C, 12°C
    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı hafif yağmurlu

    BATI KARADENİZ HAVA DURUMU
    Çok bulutlu, iç kesimleri ile Zonguldak çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

    BOLU °C, 10°C
    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu

    DÜZCE °C, 12°C
    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu

    SİNOP °C, 10°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    ZONGULDAK °C, 10°C
    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu

    ORTA ve DOĞU KARADENİZ HAVA DURUMU
    Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde Orta Karadeniz'in hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

    ARTVİN °C, 12°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    SAMSUN °C, 10°C
    Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı yağmurlu

    TOKAT °C, 12°C
    Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı yağmurlu

    TRABZON °C, 12°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    DOĞU ANADOLU HAVA DURUMU
    Parçalı ve çok bulutlu, batısı ile Bingöl ve Muş çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

    ERZURUM °C, 2°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    HAKKARİ °C, 7°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    MALATYA °C, 12°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

    TUNCELİ °C, 11°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

    GÜNEYDOĞU ANADOLU HAVA DURUMU
    Parçalı ve çok bulutlu, batısı ile Diyarbakır, Batman ve Mardin çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    ADIYAMAN °C, 14°C
    Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

    DIYARBAKIR °C, 13°C
    Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu

    GAZIANTEP °C, 10°C
    Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

    MARDİN °C, 11°C
    Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu

    Etiketler: hava durumu , istanbula kar yağacak mı , kar ne zaman yağacak , son dakika
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