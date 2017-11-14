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    Hava durumu bugün nasıl olacak?

    Hürriyet Haber
    14.11.2017 - 09:49 | Son Güncelleme:

    Bugün hava durumu nasıl olacak sorusu ülkemizde yaşayan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Meteoroloji geçtiği hava raporuna göre sıcaklıklar mevsim normallerinin en az 3 derece üzerinde seyredecek. Peki illerimizde hava durumu bugün nasıl olacak?

    Marmara Bölgesi'nde hava durumu; Parçalı, yer yer çok bulutlu havanın yaşanacağı bölgede, öğle saatlerinden sonra Edirne çevresinde hafif sağanak bekleniyor

    Parçalı, yer yer çok bulutlu havanın hakim olacağı Marmara Bölgesi'nde, öğle saatlerinden sonra Edirne çevresinde hafif sağanak öngörülüyor.

    Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede hava sıcaklığının mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Havanın parçalı, yer yer çok bulutlu olacağı bölgede, öğle saatlerinden sonra Edirne çevresinde hafif sağanak bekleniyor.

    Bölgede, rüzgarın güney ve güneybatı (lodos) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; öğle saatlerinden itibaren ise kuzeydoğudan (poyraz) hafif eseceği tahmin ediliyor.

    Yurdun iç ve doğu kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Aksaray, Karaman, Sivas, Adana, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Erzurum çevreleri ile Antalya'nın doğu kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı

    Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Aksaray, Karaman, Sivas, Adana, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Erzurum çevreleri ile Antalya'nın doğu kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinden sonra batı bölgelerin iç kesimlerinde yer yer pus hadisesi bekleniyor.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının ülke genelinde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın, genellikle güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

    Ankara: Parçalı yer yer çok bulutlu 15
    İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 18
    İzmir: Parçalı ve az bulutlu 21
    Adana: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde gök gürültülü sağanak yağışlı 24
    Antalya: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerine kadar doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23
    Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 24
    Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 23
    Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve yüksekleri karla karışık yağmurlu 13
    Diyarbakır: Parçalı bulutlu 20

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