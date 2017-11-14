Hava durumu bugün nasıl olacak?

Marmara Bölgesi'nde hava durumu; Parçalı, yer yer çok bulutlu havanın yaşanacağı bölgede, öğle saatlerinden sonra Edirne çevresinde hafif sağanak bekleniyor

Parçalı, yer yer çok bulutlu havanın hakim olacağı Marmara Bölgesi'nde, öğle saatlerinden sonra Edirne çevresinde hafif sağanak öngörülüyor.



Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede hava sıcaklığının mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Havanın parçalı, yer yer çok bulutlu olacağı bölgede, öğle saatlerinden sonra Edirne çevresinde hafif sağanak bekleniyor.

Bölgede, rüzgarın güney ve güneybatı (lodos) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; öğle saatlerinden itibaren ise kuzeydoğudan (poyraz) hafif eseceği tahmin ediliyor.

Yurdun iç ve doğu kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Aksaray, Karaman, Sivas, Adana, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Erzurum çevreleri ile Antalya'nın doğu kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Aksaray, Karaman, Sivas, Adana, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Erzurum çevreleri ile Antalya'nın doğu kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinden sonra batı bölgelerin iç kesimlerinde yer yer pus hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının ülke genelinde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın, genellikle güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı yer yer çok bulutlu 15

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 18

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 21

Adana: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde gök gürültülü sağanak yağışlı 24

Antalya: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerine kadar doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 24

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 23

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve yüksekleri karla karışık yağmurlu 13

Diyarbakır: Parçalı bulutlu 20