Hava bugün nasıl olacak? 16 Şubat hava durumu raporu

Hava durumu ile ilgili Meteoroloji'den son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. İstanbul İzmir ve Ankara hava durumu nasıl olacak? Bugün yağmur yağacak mı? İşte son hava durumu tahminleri...

16 ŞUBAT HAVA DURUMU

Yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara'nın güneybatısı, Kıyı Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in iç kesiminin yüksekleri (Toroslar) ile öğle saatlerinde Aksaray, Nevşehir, Kırşehir, Yozgat ve Tokat çevreleri ile Ordu'nun iç kesimlerinin yağışlı olacağı tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Güney Ege ve Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olması beklenen yağışların Muğla il geneli ile İzmir ve Aydın'ın ilçelerinde kuvvetli olması öngörülüyor. Sabah ve gece saatlerinde Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda zaman zaman sis hadisesi ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda buzlanma ve don meydana geleceği tahmin ediliyor. Uzmanlar, Batı Akdeniz ile İstanbul’un Anadolu yakası, Balıkesir’in kuzeyi, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Aydın, Denizli, Muğla, Afyon, Mardin, Batman, Siirt, Şırnak ve Hakkari çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediyor.

METEOROLOJİ'DEN YAĞMUR UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 3 il için akşam saatlerinde yağış uyarısında bulundu. Yağışların; bugün akşam saatlerinde Muğla ile İzmir ve Aydın'ın ilçelerinde kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor. Meteoroloji öğleden sonra yayınladığı uyarıda ise özellikle Muğla'nın Bodrum, Milas, Datça ve Marmaris ilçelerinde kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

İSTANBUL HAVA DURUMU

Vatandaşlar, hava durumunun nasıl olacağını merak ediyor ve araştırıyor. Peki, 16 Şubat Cuma günü İstanbul’da hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgilere göre; İstanbul'da gökyüzü bugün kapalı, yağmur ise beklenmiyor.

Sıcaklık sabah saatlerinde 8 derece, öğlen saatlerinde 10 derece, akşam ve gece saatlerinde 7 derece. Nem oranı ortalama yüzde 80 olarak gözüküyor. Rüzgar sabah saatlerinde hızını 32 km’ye kadar çıkarıyor.

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