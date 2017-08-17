Hava almaya çıkınca polis alarma geçti

DENİZLİ’nin Pamukkale ilçesi Gazi Bulvarı üzerindeki sekiz katlı binanın çatı katından yandaki binanın çatısına geçmeye çalışan C.E.’yi (16) görenler, intihara kalkıştığını zannedip 112 acil servise haber verdi. Kısa sürede olay yerine, sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, çatıya çıkıp genci ikna etmeye çalışırken, itfaiye ekipleri de aşağıda hava yastıkları kurmaya başladı. Gençle kısa bir sohbet eden yunus polis ekipleri, genci aşağıya indirdi.





POLİS PARA CEZASI KESTİ

Aşağıya indirilen gençle konuşan yunus polis ekipleri, kısa sürede olayın intihar olmadığını belirledi. Almanya’da doğup büyüyen ve beş ay önce amcasının yanına giden C.E., intihar etmek için değil, hava almak için çatıya çıktığını daha önce Almanya’da da benzer hareketler yaptığını söyledi.

Genci, çatılarda dolaşmaması konusunda uyaran polis ekipleri, Kabahatler Kanunu kapsamında para cezası kesti. C.E., daha sonra olay yerinden uzaklaştı.