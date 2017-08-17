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    Hava almaya çıkınca polis alarma geçti

    İHA
    17 Ağustos 2017 - 11:18Son Güncelleme : 17 Ağustos 2017 - 11:18

    Denizli’de, sekiz katlı binanın çatı katına çıkan gencin intihara kalkıştığını zanneden vatandaşlar sağlık ekiplerine haber verdi. Gencin intihar etmek için değil hava almak için çıktığını ve çatıları dolaştığını söylemesi rahat bir nefes aldırdı. Gencin Almanya’da doğup büyüdüğü ve orada da bunu sık sık yaptığı ortaya çıktı.

    DENİZLİ’nin Pamukkale ilçesi Gazi Bulvarı üzerindeki sekiz katlı binanın çatı katından yandaki binanın çatısına geçmeye çalışan C.E.’yi (16) görenler, intihara kalkıştığını zannedip 112 acil servise haber verdi. Kısa sürede olay yerine, sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, çatıya çıkıp genci ikna etmeye çalışırken, itfaiye ekipleri de aşağıda hava yastıkları kurmaya başladı. Gençle kısa bir sohbet eden yunus polis ekipleri, genci aşağıya indirdi.

    Hava almaya çıkınca polis alarma geçti

    POLİS PARA CEZASI KESTİ
    Aşağıya indirilen gençle konuşan yunus polis ekipleri, kısa sürede olayın intihar olmadığını belirledi. Almanya’da doğup büyüyen ve beş ay önce amcasının yanına giden C.E., intihar etmek için değil, hava almak için çatıya çıktığını daha önce Almanya’da da benzer hareketler yaptığını söyledi.
    Genci, çatılarda dolaşmaması konusunda uyaran polis ekipleri, Kabahatler Kanunu kapsamında para cezası kesti. C.E., daha sonra olay yerinden uzaklaştı.

    Hava almaya çıkınca polis alarma geçti

    Etiketler: Denizli , ALMANYA , intihar
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