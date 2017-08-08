Hatice'den açıklama geldi

Anadolu Ateşi Genel Sanat Yönetmeni Mustafa Erdoğan, şarkıcı Hatice’yi yakın markaja aldı. Erdoğan’ın Instagram’dan takibe aldığı Hatice’ye geçen Mayıs’tan bu yana gönderdiği mesajlar ortaya çıktı. Bu mesajlar sonrası arkadaşça konuştuk açıklaması yapan Erdoğan'dan sonra, Hatice de açıklama yaptı.

"!!!AÇIKLAMA!!!" başlığıyla paylaştığı fotoğrafta Mustafa Erdoğan'ı etiketleyerek, Hatice şunları yazdı:

Arkadaşlar ben işinde gücünde sağlıklı yaşam tarzıyla sporuyla düzenli hayati insanlara olan sevgisiyle ve aile değerlerine önem veren kişiliğiyle bilen biriyim. Beni @mustafacerdogan beyle çıkan bu haberler talihsiz bir olayın patlamasıyla gündeme gelmiştir! Instagram adresim hacklendi iki hafta önce ve bu mesajlar sızdırılmış medyaya. Lütfen biraz duyarlı olalım bilip bilmeden yorum yapmayın. İnsanlari karalamak saniyelik bir durum ama o karayı temizlemek zor olsa gerek. Mesajlarda aşırıya kaçan iki tarafı da zora koşan bir üslup yok. Ben Mustafa beyin gösterisini de izledim, ayakta alkışladım. Kendisi saygı duyduğum bir insandır. Böyle bir şeyi reklam olarak düşünmem bile aldığım aile terbiyesine ters. Burda bir ayıp varsa, insanların sosyal medyalarını ele geçiren ahlaksız, ucube diye tarif edeceğim. Bunun başka bir açıklaması olamaz. Hepimizin bir ailesi ve ona uygun aile yaşantılarımız var. Yapmayın; yazıktır, günahtır. Benim bu dünyada bir babam bile yokken bir yanım yarımken ve attığım her adımda ailemi, değer yargılarımı düşünüp öyle atıyorken, biraz sağduyu bu inanın zor değil biraz empati, biraz vicdan. Magazinci arkadaşlarımı asla suçlamıyorum, bende magazinci olsam böyle bir haberi yapmaktan kaçınmam; ama bu haberler siz değerli halka ulaştığında herkes ölçülü ölçüsüz konuşuyor yazıyor. Lütfen biraz sağduyu...

İşte o yazışmalar







