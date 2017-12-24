Hataylı Hıristiyanlar Noel’i kutladı

Ayin öncesinde kilise çanı çaldı, çanın çalmasıyla aşırı yağmura rağmen kiliseye akın eden Hıristiyan vatandaşlar Noel bayramını kutladılar. Antakya Ortodoks Kilisesi’nde düzenlenen ayini kilise papazları Dimitri Doğum ve Jan Dellüller yönetti.

Akşam saatlerinden itibaren kiliseye gelmeye başlayan Hıristiyan vatandaşlara Ortodoks Kilisesi Vakfı ve Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan küçük hediyeler verildi. İlahilerin okunduğu Noel ayininde mum yakan Hıristiyan vatandaşlar dünya barışı için dua etti.

Noel ayinine Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Adana Konsolosu Linda Stuart Specht’te katıldı.