Hatay'da okul inşaatı çöktü: Ölü ve yaralılar var

Alınan bilgiye göre, Arsuz ilçesine bağlı Karağaç Mahalesi'nde yapımı devam eden bir okulun inşaatında beton döküldüğü sırada kalıplarda çökme yaşandı. İnşaatta çalışan 4 işçi, çöken malzemelerinin altında kaldı.

ENKAZDAN ÇIKARTILDI

Olay yerine çağrılan itfaiye ile Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi İl Müdürlüğü ekipleri işçileri enkazdan çıkarttı. Bir işçinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralanan 3 işçi ambulansla İskenderun'daki hastanelere sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.