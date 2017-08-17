MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet>Gündem>Hatay'da okul inşaatı çöktü: Ölü ve yaralılar var

    Hatay'da okul inşaatı çöktü: Ölü ve yaralılar var

    AA
    17 Ağustos 2017 - 20:00Son Güncelleme : 17 Ağustos 2017 - 20:04

    Hatay'da okul inşaatında meydana gelen çökme nedeniyle 1 işçi öldü, 3 işçi yaralandı.

    Alınan bilgiye göre, Arsuz ilçesine bağlı Karağaç Mahalesi'nde yapımı devam eden bir okulun inşaatında beton döküldüğü sırada kalıplarda çökme yaşandı. İnşaatta çalışan 4 işçi, çöken malzemelerinin altında kaldı.

    ENKAZDAN ÇIKARTILDI

    Olay yerine çağrılan itfaiye ile Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi İl Müdürlüğü ekipleri işçileri enkazdan çıkarttı.  Bir işçinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralanan 3 işçi ambulansla İskenderun'daki hastanelere sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Etiketler: hatay , okul , inşaat
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri