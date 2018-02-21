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    Hatay'da 3 noktaya 5 roket düştü

    İHA
    21.02.2018 - 16:43 | Son Güncelleme:

    Zeytin Dalı harekâtının yürütüldüğü Afrin’e sınırı bulunan Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde bugün 3 ayrı noktaya 5 roket düştü. Bir vatandaş, evinin yanına düşen roketin açtığı çukura zeytin fidanı dikeceğini söyledi.

    TSK ve ÖSO güçleri tarafından Afrin’de yürütülen Zeytin Dalı harekâtı kapsamında Türkiye-Suriye sınır hattında hareketlilik sürüyor. YGP-PYD/PKK terör örgütleri tarafından atılan 5 roket Hatay’ın Kırıkhan ilçesindeki 3 ayrı noktaya düştü.

    Teröristlerce atılan roketlerin düştüğü noktalarda ölen ya da yaralanan olmadı. Olay yerine Güzelce Jandarma Karakoluna bağlı unsurlar sevk edilirken Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz ve Kırıkhan Kaymakamı Mustafa Erkayran da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

    'EVLER SALLANDI'

    Roketin düştüğü sırada binanın çatısında olduğunu ifade eden Haydar Aksoy, "Damda oturuyorduk. Birden ses geldi. Bizim tarlanın arka tarafına bomba düştü. Komşumuzun camı kırıldı. Bir de arka tarafımıza düştü. Şu an olay yerindeyiz. Yerdeki roket. Bir ses geldi birden ‘bom’ dedi. Evler, camlar sallandı. Düştüğünde gördük, duman kalktı” dedi.

    Evinin önüne düşen roket sonucu açılan çukura zeytin fidanı dikeceğini söyleyen Cuma Kaçar adlı vatandaş, "Evimizin önüne roket düştü. Çok şükür bir ev ya da canlıya zarar gelmedi. Bomba kalktığı zaman zeytinimizi dikeceğiz. Zeytin Dalı operasyonuna da devam edeceğiz. Allah, ordumuza, milletimize kaza bela vermesin. Çukurdan zeytin çıkacak. Bu da zeytin dalının bir eseri olacak" dedi.

    Etiketler: Hatay , Roket , düştü , son dakika
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