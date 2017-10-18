Hatay'a 16 okul yaptırılacak

Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı tarafından Suriyeli çocukların eğitim imkânlarına erişebilmesi ve eğitim altyapısının geliştirilmesi amaçlanarak oluşturulan ‘Kriz Zamanlarında Herkes İçin Eğitim’ ve ‘Eğitim Altyapısının Güçlendirilmesi’ projeleriyle Avrupa Birliği'nden 315 milyon Euro tutarında kaynak sağlandığı belirtildi.

‘Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler’e yönelik yatırım ve destekleme projeleri kapsamında yapılacak olan 155 okulun 16'sı Hatay'da yapılacak. Okulların sekizi çelik konstrüksüyon yapısında prefabrik, kalan sekizi ise betonarme inşa edilecek. Yapılacak okullarla Hatay’da yaklaşık 11 bin 200 öğrencilik ek kapasite oluşturulacak.

Suriye krizi sonrasında Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Konseyi arasında sağlanan mutabakat neticesinde, AB mali imkanlarının Suriyelilere yönelik projelerde kullanımı sağlanarak ‘Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler’e yönelik yatırım ve destekleme projeleri hayata geçirilmeye başlandı.

Projenin açılışı nedeniyle Antakya Ottoman Palace'de gerçekleşen toplantıda konuşan Hatay İl Milli Eğitim Müdür Vekili Kemal Karahan, Hatay'daki 139 geçici eğitim merkezi sayısının 89'a indirildiğini açıkladı.

“BİRİNCİ SINIFA KAYDOLANLARIN DÖRTTE BİRİ SURİYELİ”

Devletin 2014’de Suriyelilerin kalıcı olduğuna kanaat getirdiğini belirten Karahan, "2011’de ülkemize ilk mülteci akını başladığında devletimiz bu misafirlerimize geçici, misafir olarak ve geri dönecekler diye baktı. Ancak 2014’de gelindiğinde anlaşıldı ki bu kısa süreli bir göç dalgası değil, uzun sürecek bir göç dalgası ve bir çoğu burada kalıcı olacak ve paradigma değişti. Eğitim konusu bunun başındaydı. 2014’de bakanlığımızın çıkardığı genelgeyle Suriyelilerin kendi arasında örgütlenerek açmış oldukları apartman dairesi benzer yerlerdeki geçici eğitim merkezi adı verilen yerlerde eğitim yapılıyordu ve biz buralara hemen koordinatör atadık. ilk olarak eğitime müdahalemiz bu şekilde oldu. Fakat bunlarda geçici çözümdü. Bu okullar denetimimiz altına alındı, kayıt altına alındı. Fakat geçtiğimiz yıldan itibaren devletimiz Suriyelilerin kalıcı olduğuna karar vererek artık Suriyeli öğrencilerin kendi okullarımıza kaydetme kararı aldı ve talimatı verdi. Bizde geçen yıldan itibaren birinci sınıf ve anaokulu çocuklarını kendi okulumuza yazdırdık. Bu yılda anaokulu, 1, 5 ve 9'uncu sınıfları yine kendi okullarımıza doğrudan kaydettik. Böylelikle 139 olan 2014'te geçici eğitim merkezi sayımız bugün 89'a düştü. Bunların birçoğu da yine kendi okullarımızı ikili eğitim yaparak öğleden sonraları Suriyeli öğrencileri okullarımızda eğitime aldık. Bu denetimi yapmadığımız zaman oradaki kötü niyetli kişilerin vereceği eğitimi engellememiz mümkün değildi. Bugün itibariyle Hatay'da 56 bin Suriyeli öğrencimiz var. Bu 56 bin öğrencinin 23 bin 500'ünün aldığımız rakamlara göre kendi okullarımıza kaydettik. 33 bin 500'ü ise geçici eğitim merkezlerinde. Çok ilginç bir rakam vermek istiyorum; birinci sınıfa kaydettiğimiz öğrenci sayısı 7 bin 300. Bizim çağ nüfusumuz normalde Hatay'da 28-29 bin civarında. Bu rakama baktığımız zaman birinci sınıfa kaydolan çocukların dörtte biri Suriyeli olmuş oluyor. Yani 28 binin üzerine 7 bin koyduğumuz zaman 35-36 bin öğrenciye ulaşıyor. İleri yaşlarda bu kadar öğrenci yok. Fakat küçük yaşlarda çok daha fazla öğrenci var. Buda doğurganlığın çok yüksek olduğunu gösteriyor."

Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanı Fatih Mehmet Oruç, 1 milyon Suriyeli'den 600 bin kadarının eğitim öğretime entegre edildiğini söyledi.

Türkiye'de 3 milyon civarında Suriyeli mülteci bulunduğunu hatırlatan Oruç, "Bunun 1 milyonu eğitim çağı nüfüsunda. Yani 5-19 yaş aralığında. Bu 1 milyonunda şu anki verilere göre eğitim merkezlerimiz ve örgün eğitimin devam ettiği okullarımızda 600 bine yakını eğitim öğretim sistemimize entegre edilmiş durumda. Bu gerek ülkemiz için gerekse dünya üzerinde mülteciler için yapılmış en büyük ve en kapsamlı çalışma. Özellikle Avrupa Birliği ile yürütülen müzakere çerçevesinde meşhur 3 milyar Euroluk bir kaynaktan bahsediliyordu. Bu kaynak çerçevesinde 315 milyon Euro'lu biz eğitim altyapısına projelendirerek hazırladık. Bunların imzaları sene başında Ocak 2017'de atıldı. Ülkemizde bu anlamda Suriyeliler için eğitim sistemimizde ihtiyacımız olan okul sayısı 1000. Biz bu projeyle bunun sadece yüzde 10-15'lik kısmını karşılayacağız. Bu anlamda Hatay'da 16 proje Avrupa Birliği mali imkânlar çerçevesinde 16 projeyle bizim yoğun olarak çalıştığımız ve proje anlamında da en çok destek verdiğimiz ve destek gördüğümüz illerden bir tanesi. Bu yapılan çalışmaların ve yatırımların total büyüklükleri de 100 milyon liranın üzerinde. Bu anlamda da bu yatırımların Hatay'a kazandırılması bizim açımızdan önemli" dedi.

Hatay Vali Yardımcısı Aydın Tetikoğlu ise toplantıda yaptığı konuşmada, belediyelere şöyle seslendi:

"Asıl olan belediyelerin okul yeri düzenlemelerinde arsa bırakması ama maalesef Hatay, Antakya'nın çevresine baktığımız zaman küçük belediyeler olduğu için yeterli okul arsası bırakmamışlar. Artık bayağı bir zaman geçti. İlçe belediyelerinin yolu bahane etmemesi gerekiyor. yeni yapılan düzenlemelerde ve mutlaka okul yeri bırakması gerekiyor."