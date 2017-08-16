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    Hatay şehidini uğurladı...

    DHA
    16 Ağustos 2017 - 18:55Son Güncelleme : 16 Ağustos 2017 - 18:56

    Hataylı şehidi 5 bin kişi uğurladı.

    Şırnak’ta PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Abdulhadi Yılmaz’ın cenazesi, Hatay Havaalanı’ndan konvoy eşliğinde alınarak merkez Antakya İlçesi Madenboyu Mahallesi’ndeki baba evine getirildi.

    Burada helallik alınmasının ardından şehidin cenazesi tören mangası eşliğinde Madenboyu Mahalle Meydanı’na getirildi. Baba Mustafa ile nine Ayşe Yılmaz, tabuta sarılıp gözyaşı döktü. Baba Mustafa Yılmaz oğlunun fotoğrafına sarılıp ’Babam’ diyerek gözyaşı dökerken Ayşe Yılmaz ise torununu asker selamıyla uğurladı.

    Hatay şehidini uğurladı...

    CENAZEYE 5 BİN KİŞİ KATILDI

    İkindi namazının ardından mahalle meydanında Hatay Müftü Vekili Necati Şafak tarafından cenaze namazı kıldırıldı. Şehidin cenaze namazına Hatay Vali Vekili Orhan Mardinli, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, CHP Hatay milletvekilleri Birol Ertem, Mevlüt Dudu, MHP Hatay Milletvekili Necmettin Ahrazoğlu, Adana Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, 39’uncu Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Tevfik Erkan Olgay, Hatay İl Jandarma Komutanı Albay Uğur Ertekin ile kamu kurum ve kuruluş müdürleri ve yaklaşık 5 bin kişi katıldı.

    Hatay şehidini uğurladı...

    Namazın ardından tören mangasınca omuzlara alınan şehit Uzman Çavuş Abdülhadi Yılmaz’ın cenazesi tekbirler eşliğinde Madenboyu Mahalle Mezarlığı’nda toprağa verildi.

    Etiketler: Hatay , şehit , terör , PKK
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