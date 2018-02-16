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    Hatay Büşra'ya ağlıyor

    Ramazan ÇELİK (DHA)
    16.02.2018 - 13:11 | Son Güncelleme:

    Hatay'da dün Suriye sınırındaki görev yerine giderken geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitiren Hatay Ambulans Servisi Başhekimliği'nde görevli paramedik Büşra Boyacı (22), düzenlenen törenin ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi.

    Haberin diğer fotoğrafları için tıklayın
    • Paramedik Büşra, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı
    • Paramedik Büşra, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı
    • Paramedik Büşra, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı
    • Paramedik Büşra, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

    Hatay İl Sağlık Müdürlüğü'nde düzenlenen törene İl Sağlık Müdürü Dr. Sebahattin Yılmaz, İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Hüseyin Bayramoğlu ile Boyacı'nın ailesi ve çok sayıda 112 acil sağlık çalışanı katıldı. Hatay Devlet Hastanesi morgundan alınan Büşra Boyacı'nın Türk bayrağına sarılı tabutu, ambulansla Hatay İl Sağlık Müdürlüğü'ne getirildi. Boyacı'nın tabutunu ambulanstan alan arkadaşları omuzlarında taşıdı. Burada Boyacı'nın annesi Ayşe, babası Mehmet ile kardeşleri Havva ve Emine ile Kara Harp Okulu öğrencisi Ahmet  Boyacı gözyaşlarına boğuldu. Anne Ayşe Boyacı kızının tabutuna sarılıp gözyaşı döktü.

    Düzenlenen törende Büşra'nın hayatını anlatan kısa bir konuşmayı İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Hüseyin Bayramoğlu yaptı. Bayramoğlu'nun konuşmasının ardından Büşra Boyacı için Kuran-ı Kerim okundu, dua edildi. Tören boyunca kız kardeşleri Emine ve Havva ablalarının tabutuna sarılıp yanından ayrılmak istemedi.

    Trafik kazası sonucu hayata veda eden Büşra Boyacı'nın geçen yıl mayıs ayında Hatay İl Ambulans Servisi Başhekimliği'nde göreve başladığı belirtildi. Okunan duanın ardından Boyacı'nın cenazesi götürüldüğü Oğlakören Mahallesi'nde gözyaşları içinde toprağa verildi.

    Sınıra gidiyordu Büşrayı kaybettikSınıra gidiyordu! Büşra'yı kaybettik

    Hatay Büşraya ağlıyor

    Etiketler: Hatay , Trafik kazası , paramedik , son dakika
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