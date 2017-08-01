MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet>Gündem>Hatalı sollama faciası: 2'si ağır 11 yaralı

    Hatalı sollama faciası: 2'si ağır 11 yaralı

    İHA
    01 Ağustos 2017 - 23:33Son Güncelleme : 01 Ağustos 2017 - 23:33

    Sakarya'nın Karasu ilçesinde hatalı solama yapan otomobilin sebep olduğu zincirleme trafik kazasında 3 araç birbirine girdi. Kazada 2'si ağır 11 kişi yaralandı.

    Edinilen bilgiye göre, İhsaniye Mahallesi üzerinde hatalı solama yapan Furkan D. idaresindeki yabancı plakalı otomobil aynı şeritte önünde seyir halinde olan Tahacan A. idaresindeki 06 AH 6650 ve karşı şeritten gelen Tolga Y. yönetimindeki panelvan tarzı araca çarptı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar yol kenarına savruldu. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

    İNCELEME BAŞLATILDI

    Kaza yerine kısa sürede gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Müdürlüğüne bağlı ekiplerce, kaza sonrası otomobil içerisinde sıkışan Furkan D., ekiplerin uğraşları sonucu sıkıştığı yerden çıkartıldı. Tolga Y. ve Furkan D.’nin ağır yaralandığı zincirleme trafik kazasında, araçlarda bulunan Ersel Y., Ömer Asaf B., Mehmet Emir Y., Merve Y., Aysel A., Ayhan D., İsmail D. ve ismi öğrenilemeyen iki kişi yaralandı.

    Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalelerinin ardından Karasu Devlet Hastanesi ve Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alınırken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

    Etiketler: sakarya , trafik kazası , Trafik kazası
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri