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    Hastaneyi yasa boğan ölüm

    İHA
    04.02.2018 - 14:07 | Son Güncelleme:

    Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde mesai bitimi eve giderken servis minibüsünün altında kalarak yaralanan Feray Günay, görev yaptığı hastanede bir haftadır verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

    Kaza, geçtiğimiz hafta akşam saatlerinde Merkezefendi ilçesi Murat Dede Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerindeki özel bir hastanenin finans bölümünde görev yapan Feray Günay (36), mesai bitiminde evine gitmek için hastaneden çıktı. Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından altyapı çalışmaları devam eden ve trafiğin tek şeritten verildiği yolda karşıdan karşıya geçmeye çalışan Günay, plakası ve sürücüsü açıklanmayan bir servis minibüsünün altında kaldı.

    Kazada yaklaşık 10 metre sürüklenen Günay, çevredeki vatandaşların 112 Acil Servisi araması ile hemen çalıştığı hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan genç kadın, tüm müdahalelere rağmen bir hafta sonra hayatını kaybetti.

    Feray Günay, dün Denizli merkez Ulu Camii'de kılınan cenaze namazı sonrası memleketi Sarayköy ilçesinde defnedildi. Hastanede çalışan doktorlar ise yol çalışmasının 6 aydır bitirilememesine ve trafiğin tek şeritten devam ettiği yolda trafik önlemlerinin alınmamasına sosyal medyadan tepki gösterdiler. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Etiketler: KAZA , Feray Günay , denizli , trafik kazası , son dakika
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