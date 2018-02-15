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    Hastaneyi karıştıran olay 

    Hürriyet Haber
    15.02.2018 - 08:36 | Son Güncelleme:

    İstanbul’da bir hastanede tedavi gören iki kız kardeşin kaldığı odaya giren doktor, banyo yapıp sakal tıraşı oldu. Ailenin iddiası hastane koridorlarını da karıştırdı. Sağlık kurumunun yetkililerine tepki gösteren baba fenalaşıp bayıldı.

    Showhaber'in haberine göre, İstanbul’da iki kız kardeş hastanede tedavi görüyordu. Bir sabah uyandıklarında ise karşılarında hiç tanımadıkları bir doktor vardı.

    KIZLARIN ODASINA GİRDİ

    Kızların iddiasına göre, doktor banyoyu kullanıp, tıraş oldu. Sağlık kurumunun yönetime tepki gösteren kız kardeşlerin babası ise olaya ‘skandal’ diyerek tepki gösterdi.

    “BU OLAYIN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIM”

    Ailenin iddiası hastane koridorlarını da karıştırdı. Güvenliklerle kavga eden baba, “Genç kızların odasına bir doktorun girip de banyo yapması ibret verici bir şey. Asla bu olayın peşini bırakmayacağım” dedi.

    Sağlık kurumunun yetkililerine tepki gösteren baba fenalaşıp bayıldı.  



    Etiketler: hastane , hasta odasında duş alan doktor , istanbul , son dakika
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