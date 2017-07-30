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    Hastaneye kaldırılan izinci kurtarılamadı

    İHA
    30 Temmuz 2017 - 15:02Son Güncelleme : 30 Temmuz 2017 - 15:02

    Gümüşhane’de otomobille panelvanın çarpışması sonucu bir kişi öldü, dört kişi yaralandı. Ölen Songül Arslan’ın Fransa’dan memleketi Kelkit’e tatile gittiği öğrenildi.

    52 yaşındaki Veysel Arslan’ın kullandığı yabancı plakalı otomobil, Hacıemin Mahallesi tünel mevkiinde karşı yönden gelen 42 yaşındaki Sedat Bölükbaş’ın kullandığı 29 DD 506 plakalı panelvanla çarpıştı.
    Kazanın ardından sürücüler 22 yaşındaki Merve Arslan ve 48 yaşındaki Songül Arslan ile 33 yaşındaki Melek Eren, araçlarda yerde sıkıştı. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Gümüşhane Belediyesi itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, Gümüşhane Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

    HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
    Otomobil sürücüsünün eşi Songül Arslan, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Sağlık durumu ciddiyetini koruyan yaralılardan Eren, Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi’ne sevk edildi. Arslan ailesinin, yaz tatili için Fransa’dan memleketleri Kelkit ilçesine geldikleri öğrenildi.

    Hastaneye kaldırılan izinci kurtarılamadı

    Etiketler: songül arslan , Fransa , kelkit
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