Hastaneye kaldırılan izinci kurtarılamadı

52 yaşındaki Veysel Arslan’ın kullandığı yabancı plakalı otomobil, Hacıemin Mahallesi tünel mevkiinde karşı yönden gelen 42 yaşındaki Sedat Bölükbaş’ın kullandığı 29 DD 506 plakalı panelvanla çarpıştı.

Kazanın ardından sürücüler 22 yaşındaki Merve Arslan ve 48 yaşındaki Songül Arslan ile 33 yaşındaki Melek Eren, araçlarda yerde sıkıştı. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Gümüşhane Belediyesi itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, Gümüşhane Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Otomobil sürücüsünün eşi Songül Arslan, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Sağlık durumu ciddiyetini koruyan yaralılardan Eren, Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi’ne sevk edildi. Arslan ailesinin, yaz tatili için Fransa’dan memleketleri Kelkit ilçesine geldikleri öğrenildi.