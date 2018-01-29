Hastanelerin durumu acillik!

SON dönemlerde ardı ardına sağlık alanında yatırımlar yapılsa da hastanelerde oluşan kalabalık günden güne artmaya devam ediyor. Özellikle devlet ve

üniversite hastanelerinin acil servislerinin çalışanları yaşanan yoğunluktan dolayı hastalara yetişmekte zorluk çekiyor. Biz de bir cumartesi akşamı saat 22.00’den sonra İstanbul’un dört bir tarafındaki hastanelerin acil servislerine gittik.

Kartal’dan başladığımız yolculuk Bakırköy’de saat 01.30’da sona erdi. Gittiğimiz tüm hastanelerin acil servisleri ‘iğne atsanız yere düşmez’ denecek kadar kalabalıktı. Bazı hastanelerde yaşanan yoğunluk sebebiyle hastalara, sedyeye yatırılmadan serum bağlanırken, bazı hastanelerde ise acil müdahale edilmesi gereken hastalar sıra beklemek zorunda kalıyordu. Yaşanan bekleyişten dolayı güvenlik görevlileriyle kavga eden hasta yakınları, neredeyse gezdiğimiz tüm hastanelerde karşımıza çıkanlar arasındaydı. En ilginci ise bir acil serviste ‘enfekte atık’ kutusunda çıkan kedinin steril olması gereken acil müdahale odalarında rahatça dolaşmasıydı.



Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi



TOMOGRAFİ SIRASI

İlk olarak Kartal Devlet Hastanesi. Acil serviste saat 22.00 itibariyle yoğun bir kalabalık var. 150’ye yakın kişi içerde muayene olmak için sırada. Acil müdahale gerektiren hastalar ise koridorda ya sedye üzerinde ya da tekerlekli sandalyelerde beklemede. Buradan sonraki durak Bostancı’daki Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Yakın zamanda Sancaktepe’ye taşınması beklenen hastanenin acil servisinde de durum pek farklı değil. Bekleme süreleri burada da bir hayli uzun. Bazı hastalar bekleme süresini koltuklarda uyuyarak geçiriyor. Her iki hastanede de yoğunluktan dolayı bir hastanın kalktığı sedyeye yeni bir hasta yatırılıyor, damar yolu açılıp bir an önce serum bağlanması gereken hastaların bekleme süresi 40 dakikayı buluyor.





Hastane turumuza Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde devam ediyoruz. Acil servisin kapısından girebilmek bile mümkün değil. Hastalar doktorların kapısının önünde uzun kuyruklar oluşturmuş. Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin acil servisi 2 kediye de ev sahipliği yapıyordu. Kediler hastaların sedyelerinde, doğumhanenin kapısının önünde rahatça dolaşabiliyor. Hatta bir kedi önce ‘enfekte atık’ kutusuna girip ardından acil müdahale odasındaki hastaların yanına rahatlıkla gidebiliyor. Anadolu Yakası’ndaki hastanelerde son durak ise Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Yoğun nüfusun olduğu bölgedeki hastanede de kalabalık hat safhada. Tomografi çekilmesi gereken birçok hasta sedyeler üzerinde sıranın kendilerine gelmesini bekiyor.



Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi





BİR ASKILIKTA 4 KİŞİYE TEDAVİ

Ümraniye’nin ardından Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeyiz. Diğerlerine göre nispeten daha az yoğunluğun yaşandığı hastanenin acil servisindeki kan alma bölümünde bir an önce tahlillerini yaptırmak isteyen hastaların birbirlerini ittirdiğine şahit olduk. Hasta veya hasta yakını olmadığımız halde acil servisin neredeyse her yerine rahatlıkla girip, çıkabildik. Güvenlik sürekli hasta yakınlarını uyarmasına rağmen, acil müdahale odalarında hastaların dışında, hasta yakınlarının oluşturduğu bir kalabalık hakim. Son olarak ise Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gittik. Doktora görünebilen ‘şanslı hastalar’ bu kez tedavi için sıra beklemek zorunda. Serum takılması için bekleyen hastalar yatak olmadığı için ya tekerlekli sandalye de ya da normal sandalyelerde hemşireler tarafından tedavi ediliyor. Serumların takıldığı askılıkları 4 kişi birden kullanıyor.



Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi





GRİP OLAN BİLE ACİL SERVİSTE

HASTANE turu boyunca ve sonrasında birçok sağlık personeli ile hastane acil servislerinde yaşanan durumu konuştuk. Hemen hemen hepsi ‘hastanelere aşırı bir talep’ olduğunu söyledi. Bir sağlık çalışanı, “Basit bir grip geçiren hasta bile gündüz ya randevu alamadığı için ya da işinden izin alamadığı için acil servise geliyor. Mesai saatleri içinde de durum pek farklı değil. Hastaneler çok yoğun” dedi. Bir başka sağlık personeli de şunları söyledi: “Avrupa ülkelerinde gerçekten ‘acil’ durumu olan hastalar acil servise başvurabiliyor. Acil bir durumu olmadan acile giden hastalardan yüksek ücretler alınıyor. Bu da yoğunluğu azaltıyor. Ancak Türkiye’de herhangi bir sınırlama yok.”



Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi



