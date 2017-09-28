Hastaneleri şikayet etti, Başbakan hemen talimat verdi

Yıldırım, Hürriyet Meydanı'nda düzenlenen toplu açılış törenindeki konuşmasına başlarken, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine karşı koyarken şehit olanlara Allah'tan rahmet diledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını getirdiğini söyleyen Yıldırım, "Çorum'da sizin bir lafınız var, yavaş iş yapanlara 'elevay' diyorlarmış. İşte Türkiye'de AK Parti öncesi iktidarlar da hep 'elevay'dı. 15 sene içinde Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bir Türkiye'ye üç Türkiye daha kattık. Türkiye'yi üç kat büyüttük. Laf üstüne laf koyanlardan değil, taş üstüne taş koyanlardan olduk." diye konuştu.

Türkiye'nin illerini, ilçelerini yollarla birbirlerine bağladıklarını anlatan Yıldırım, "Hızlı treni Ankara'dan başladık, Eskişehir'e, Konya'ya tamamladık, Sivas'a tamamlanıyor. Çorum üzerinden Samsun'a da hızlı treni yapacağız. Yolları böldük hayatları birleştirdik, yolları böldük milleti birleştirdik. Yolları böldük, gönülleri birleştirdik. Yolları böleriz ama Türkiye'yi böldürtmeyiz, ayyıldızlı bayrağımızı indirtmeyiz, ezanlarımızı dindirtmeyiz. Bunu herkes böyle bile." ifadelerini kullandı.

Bu sırada alandaki bir vatandaşın "Kadro istiyoruz" talebine Yıldırım, "Merak etmeyin, o iş tamam." karşılığını verdi. Çorum'da 542 milyon lira değerinde, 64 eserin toplu açılışının yapıldığına dikkati çeken Yıldırım, "Helali hoş olsun, Çorum daha fazlasına layık. Bu dev adımlar, bu eserler, bu hizmetler hep milletimiz için, sizler için. Biz AK Parti olarak başından beri siyasette bir ilkeye, önemli bir konuya hep vurgu yapıyoruz. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. İnsanı yücelt ki devlet yücelsin. Az önce burada hanım kardeşlerimizden biri dedi ki 'Çorum'da hastanelerde bize iyi muamele yapmıyorlar, hizmetlerden yeterince memnun değiliz.' Bakın Sağlık Bakanıma talimatı verdim, yarından itibaren bu yanlışı yapanlara hesabını anında soracağız." değerlendirmesini yaptı.