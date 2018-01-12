Hastanelerden geleceğin doktorlarına burs

Üçüncü yılına giren kampanya sayesinde Uludağ Üniversitesi’ndeki (UÜ) birçok fakülte, meslek yüksekokulu ve bölüme kayıt yaptıran yüksek puanlı öğrenciler burs alabiliyor. Kampanyanın son destekçileri Medicana Sağlık Grubu ve Ceylan International Hospital oldu. İmzalanan protokoller ile UÜ Tıp Fakültesini ve Sağlık Hizmetleri Fakültesi’ni 2018-2019 döneminde tercih eden ve yerleşen en yüksek puanlı 5’er öğrenciye mezun oluncaya kadar her yıl 9 ay boyunca aylık 500 TL’lik burs verilecek. Protokole göre ilk senenin sonunda en yüksek not ortalamasını yakalayan 3 öğrenciye de aylık 750 TL başarı bursu verilecek.

Uludağ Üniversitesi’nin bütün fakülte ve meslek yüksekokulu programları için burs kampanyası yürüttüklerini belirten Rektör Prof. Dr. Yusuf Ulcay, kendilerine destek olan firmalar ve kurumlarla aynı zamanda bilimsel işbirliğine gittiklerini vurguladı. Üniversitelerin eğitim, uygulama ve araştırma fonksiyonları bulunduğunu belirten Rektör Yusuf Ulcay, “Bugüne kadar araştırma kısmında biraz eksik kalmışız. Bizim dönemimizde ise bu konuya özel olarak eğiliyoruz. Son 3 yıl içinde yaptığımız çalışmalar sayesinde Türkiye’deki 15 araştırma üniversitesi arasına girdik. Burs protokolü yaptığımız tüm kurum ve kuruluşlar ile de araştırma ve bilimsel işbirliği içerisinde hareket ediyoruz. Çünkü birtakım şeyleri kendimiz geliştirmediğimiz sürece, dışarıdan transfer veya satın alma yoluna gidiyoruz. Aslında araştırma maliyetli gibi görünse de kendi kontrolümüzde yapılan her şey, kendi öz malımız oluyor. ötekilerini kullanmak ve öğrenmek için daha fazla zaman harcıyoruz. Özellikle tıp alanında bu işi kendimiz üretmiyorsak, yurtdışına gidip öğrenmek zorunda kalıyoruz. Araştırma büyük önem taşıyor” dedi.