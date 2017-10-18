Deniz Baykal'ın sağlık durumu hakkında hastaneden kritik açıklama

BEYİN damarındaki pıhtı nedeniyle önceki gün hastaneye kaldırılan eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal’a, dün ikinci kez müdahale edildi. Ankara İbni Sina Hastanesi’nde tedavi gören Baykal’a, önceki akşam beyninde kanama izlenmesi nedeniyle tomografi çekildi. Sabah da kafa içi basıncının artması üzerine ikinci kez ameliyata alındı.

3’ÜNCÜ OPERASYON YAPILDI

Baykal’ın dün sabahki ameliyatının ardından akşam da yara kenarında oluşan kan birikintisi doktorlar tarafından temizlendi. İşlem, enfeksiyon riskine karşı ameliyathanede yapıldı. Temizleme işleminin ardından Baykal’ın tomografisi çekildi. Tomografi sonuçlarının doktorlar tarafından değerlendirmeye alındı.

Deniz Baykal’ın hayati tehlikesinin her an olduğunu ifade eden Ankara Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, gazetecilere yaptığı açıklamada şunları söyledi:



SOLUNUM DESTEĞİ VAR

“Deniz Bey’de maalesef kanama ve ödem en üst düzeyde gerçekleşiyor. Bu nedenle de bugün bir ameliyat yapıldı basıncı azaltmak için. Akşam saatlerinde yapılan müdahale ise bir ameliyat değil, müdahaleyle cilt altında biriken kan temizlendi. Şu anda kendisine yine yoğun bakımda yoğun tedavi uygulanıyor. Solunum desteği sağlanıyor, beyin destekleri sağlanıyor. Bu süreç içinde kendisi tabii ki bilinci kapalı olarak uyuyor. Şu ana kadar çok daha iyi sonuçları görebilme umudumuzu hep koruduk ancak gelinen tablo içerisinde, elbette ki umutlarımızı yine koruyoruz ama bazı olumsuzlukları yaşadığımızı da sizler de biliyorsunuz.





AĞIR BEYİN HASARI

(Hayati tehlikesi var mı?) Hep bunu söyledik, olayın ilk başladığı anda hayati tehlikesi var zaten, çünkü hep dedik ki ciddi bir durum bu. Ağır bir beyin hasarı ve o hayati tehlike her an var. Yine de var elbette ki ama bu hastaneye geldiği anda da vardı. Yoğun bakımda, yoğun tedavi altında olma, ciddi bir durum olduğunun göstergesi.



(Felç ya da daha kötü bir durum) Süreç içerisinde ne gibi gelişme olacak, akciğerindeki enfeksiyon ne derece beynin yeterli oksijenlenmesine izin verecek. Bunları zaman içerisinde göreceğiz. Şimdiden ne söylersek aslında tahminden öteye gitmez ama o tahminler de değişik, farklı yorumlara yol açabilir. Bunun iyileşme periyodu da öyle kısa süreli, saatlerle, kısa günlerle olacak gibi görünmüyor. O yüzden de ‘ciddi’ demekte yarar var. Uyandırma için zaman zaman denemeler yapılıyor.”



Bu arada Baykal’ın kafatasından yaklaşık 12 santimlik bir bölümün de ödemin baskı yapmamasına yönelik çıkarıldığı öğrenildi.





Prof. Dr. Erkan İbiş

ÖZGÜR ÖZEL: DUYUMLARIN TAMAMI ASILSIZDIR

Öte yandan, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, eski CHP Genel Başkanı ve CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın sağlık durumuna ilişkin, "Sağlığının kötüye gittiğine ilişkin yapılan haberler ve çok kötü haberlere ilişkin duyumların tamamı asılsızdır." dedi.

Özel, Baykal'ın tedavi gördüğü İbn-i Sina Hastanesinin bahçesinde bekleyen gazetecilere yaptığı açıklamada, doktorların Baykal'ın sağlık durumu hakkında yaptığı açıklamaları hatırlattı.

Doktorların açıklamasının ardından bir televizyon kanalının muhabirince sosyal medyada paylaşımda bulunulduğunu bildiren Özel, bu paylaşımın endişe yarattığını ifade etti. Paylaşımın ardından Baykal'ın doktoruyla görüştüklerini belirten Özel, şunları söyledi:

"Deniz Bey'i takip eden doktor şu açıklamada bulundu, 'Son açıklamadan beri durumunda hiçbir değişiklik yok. Durumu stabil. Kötüye herhangi bir gidiş yok. Yarın sabah planlanan tomografi çekilecek, Deniz Bey'in sağlık durumu son yapılan açıklamadan beri değişmedi' dedi."

Sosyal medyada paylaşılanların infial yarattığını vurgulayan Özel, bu paylaşımların Baykal'ın sevenlerini ve Türkiye'yi tedirgin ettiğini söyledi.

Baykal'ın sağlık durumunun değişmediğini, durumun ciddi olduğunu ancak kötüye gidiş olmadığını bildiren Özel, "Biz bu geceyi Sayın Genel Başkan'ın güçlenerek, sağlığına yaklaşarak geçireceğini ve yarın iyi haberler umuyoruz. Sağlığının kötüye gittiğine ilişkin yapılan haberler ve çok kötü haberlere ilişkin duyumların tamamı asılsızdır." diye konuştu.





ZİYARETÇİ YASAK

ANKARA Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, Baykal’ın sol tarafındaki güçsüzlüğe ilişkin son durumunun sorulması üzerine, “Şu anda uyutulduğu için onu değerlendirmek çok güç. Ama güçsüzlük devam ediyor” dedi. Baykal’ın tedavisinin ne kadar süreceğine ilişkin de Rektör, “Bunun kısa süreli olmadığını söyledik. Özellikle 48-72 saatlik sürecin çok çok önemli olduğunu ve yoğun bakımdaki tablonun vakalara göre de birkaç gün daha uzayabileceğini vurguladık. Ama hastanede ne kadar kalır, yoğun bakımdaki süreci tamamlandıktan sonra değerlendirmekte yarar var” açıklamasını yaptı.



İbiş, “Deniz Bey’e ziyaretleri yasaklamıştık. Çünkü, enfeksiyon riskini alsın istemiyoruz. Her karşılaştığıyla birkaç kelime de olsa konuşmaya çalışıyor. Onun beyin fonksiyonlarını zorlamasını istemiyoruz” dedi.



Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin, eski AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Salih Kapusuz ile CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hastaneye giderek Baykal’ın sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Doktor olan Demircan hastaneye beyaz önlükle geldi.



