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    Hastanedeki skandal görüntüyle ilgili gerçek ortaya çıktı

    Hürriyet Haber
    22.09.2017 - 11:36 | Son Güncelleme: 22.09.2017 - 11:43

    Yoğun bakımda kendisine sigara verilerek dalga geçilen yaşlı adam Ağustos ayında hayatını kaybetmiş. Görüntüleri izleyen yakınları dava açmaya hazırlanıyor.

    Sakarya’da özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde yattığı esnada hemşireler tarafından kendisine sigara verilerek dalga geçilen ve bu görüntüleri sosyal medyada yayınlanan yaşlı adamın 19 Ağustos'ta hayatını kaybettiği öğrenildi.

    Sakarya’da bulunan özel bir hastanede yoğun bakım ünitesinde tedavi gördüğü esnada stajyer hemşirelerin sigara uzatarak dalga geçtiği yaşlı adamın Mustafa Süzer olduğu öğrenildi. Serdivan Çubuklu Mahallesi'nde ikamet eden Süzer'in 19 Ağustos günü 85 yaşında hayatını kaybettiği öğrenildi. Hayatını kaybeden Süzer'in yakınları ise ortaya çıkan görüntüler üzerine dava açmaya hazırlandıklarını söylediler.

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    Etiketler: sakarya , hastane , hemşire , skandal , sigara
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