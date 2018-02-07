Hastanedeki anne vahşetinde kan donduran detay

Mardin’de üç yıl önce eşinden boşanan Zeynep A., memur olarak görev yaptığı adliyeden tayin istemesiyle 1.5 ay önce Adıyaman’a atandı. Zeynep A., atandıktan sonra Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu ve ev bulup, döşeyinceye kadar kızı Zekiye S. ile 2 yaşındaki oğlu İ.S.’nin yuvaya yerleştirilmesini talep etti.

Talep üzerine çocuklar, 15 Aralık’ta annelerinden alınıp yuvaya yerleştirildi. Zeynep A., Adıyaman Atatürk Bulvarı’nda ev kiralayıp yerleştikten sonra yeniden savcılığa başvurup çocuklarını almak istedi. Savcılığın ikinci talebi de değerlendirmesiyle çocukları, 24 Ocak’ta anneleri Zeynep A.’ya verildi.

NEFES ALMADIĞINI FARK ETTİ, KAÇTI

Çocuklardan minik Zekiye, 3 Şubat’ta rahatsızlanıp yüksek ateş ve kusma şikayetlerle Adıyaman Üniversitesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi’ne götürüldü. Hastanede tedavisi süren minik Zekiye gözlem altındayken, iddiaya göre annesi Zeynep A., 4 Şubat’ta sürekli ağlamasına öfkelenip kızını serum hortumuyla boğmaya çalıştı. Zekiye’nin nefes almadığını fark eden Zeynep A., ardından hemşirelere haber verdi. Hemşire ve doktorların müdahalesine rağmen, minik Zekiye’nin beyin ölümü gerçekleşti.

ANNE 3 AYLIK HAMİLE

Kızın boynundaki kızarıklıkları fark eden doktor ve hemşirelerin durumu polise bildirilmesiyle Zeynep A. ile kendisine yardım ettiği ileri sürülen sevgilisi olduğu belirtilen Nihat Ç. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün adliyeye sevk edilen şüphelilerden üç aylık hamile olduğu belirlenen Zeynep A. tutuklanırken, Nihat Ç. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Minik Zekiye halen yoğun bakım ünitesinde tutulurken, erkek kardeşi İ.S. ise yeniden yuvaya yerleştirildi.