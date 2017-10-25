Hastanede sıra gelmeyince memuru bıçakladı

Edinilen bilgiye göre olay, Sarıçam ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, hasta yakını Kadir S. annesini hastaneye getirip, hasta kabulde sıra numarası aldı. Bir süre geçtikten sonra kendisine sıra gelmeyince Kadir S. sinirlenerek hasta kayıt görevlisi Ferhat K.’nın yanına gelince aralarında tartışma çıktı.

Kayıt memurunun yanlış kayıt yaptığı belirlenince hata düzeltildi. İki taraf da polis tarafından yatıştırıldı. Ancak bir süre sonra Kadir S. tekrar gelerek kayıt memuruna bu kez bıçakla saldırdı. Zanlı, Ferhat K.'yı 5 yerinden bıçakladı. Bıçaklanan memur yoğun bakımda tedavi altına alındı. Zanlı ise polis tarafından gözaltına alındı. Zanlı polis merkezine götürüldü. Ferhat K.'nın ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.