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    Hastanede hasta bakıcı dehşeti!

    İHA
    31 Temmuz 2017 - 12:20Son Güncelleme : 31 Temmuz 2017 - 12:32

    Erzurum'da, çalışma yerinin değiştirilmesine sinirlenen bir hasta bakıcı, 'sallama' diye tabir edilen döner bıçağıyla Yakutiye Araştırma Hastanesi müdürünü kafasından bıçakladı.

    Edinilen bilgiye göre, olay bugün saat 10.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, ortopedi servisindeki çalışma yeri değiştirilen hasta bakıcı B.T. (40), yanına aldığı 'sallama' diye tabir edilen döner bıçağıyla Yakutiye Araştırma Hastanesi Müdürü Recep Çomaklı’nın (49) odasına gitti.

    Odaya girdikten sonra yaşanan tartışmanın ardından elindeki bıçakla müdür Recep Çomaklı’yı başından yaralayan saldırgan B.T., hastaneden kaçtı. Başından yaralanan müdür hemen ameliyata alındı. Olay sonrası hastane çevresinde çalışma yapan Erzurum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince saldırgan, Diş Hekimliği Fakültesi yanında kıskıvrak yakalandı.

    Saldırgan B.T. gözaltına alınırken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı. Olayın yaşandığı hastane içerisinde Olay Yeri İnceleme ekiplerince inceleme yapıldı.

    Öte yandan, saldırıya uğrayan Yakutiye Araştırma Hastanesi Müdürü Recep Çomaklı’nın, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ile amca çocuğu olduğu öğrenildi.

    Hastanede hasta bakıcı dehşeti

    SON 24 SAATTE NE OLDU?

    Etiketler: erzurum , Yakutiye Araştırma Hastanesi , bıçaklı saldırı , recep çomaklı
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