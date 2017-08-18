MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet>Gündem>Hastane yolunda aile faciası

    Hastane yolunda aile faciası

    AA
    18 Ağustos 2017 - 22:18Son Güncelleme : 18 Ağustos 2017 - 22:22

    Muğla'nın Milas ilçesinde hastaneye gitmek isteyen bir ailenin içinde olduğu otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

    Hayati Gezer idaresindeki 48 U 6400 plakalı otomobil, Selimiye Mahallesi'nde yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri, araçta bulunanlardan Şerife Gezer'in hayatını kaybettiğini belirledi.

    Sürücüyle eşi Ayşen, babası Mehmet ve oğlu Mehmet Gezer, ambulansla 75. Yıl Milas Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ayşen Gezer de müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

    Ailenin, Göldere Mahallesi'ndeki evlerinden 75. Yıl Milas Devlet Hastanesine tedavi olmak için yola çıktıkları belirlendi.

    Etiketler: Trafik kazası , Milas , ölümlü trafik kazası
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri